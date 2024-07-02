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林千又砸12萬買精品巧克力！巴黎飛回台竟全融化　崩潰道歉粉絲

▲林千又經營精品代購，還特別在法國巴黎買了要價12萬的LV巧克力作為顧客的贈品，沒想到因為溫度太高，巧克力回到台灣已經全部融化，讓林千又忍不住崩潰向粉絲道歉。（圖／翻攝自林千又IG）
▲林千又經營精品代購，還特別在法國巴黎買了要價12萬的LV巧克力作為顧客的贈品，沒想到因為溫度太高，巧克力回到台灣已經全部融化，讓林千又忍不住崩潰向粉絲道歉。（圖／翻攝自林千又IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

女星林千又先前被賴姓富商男友家暴，赴美國休養後，又捲入小三風波，挺過種種低潮，林千又仍認真經營精品代購，還特別在法國巴黎買了要價12萬的LV巧克力作為顧客的贈品，沒想到因為溫度太高，巧克力回到台灣已經全部融化，讓林千又忍不住崩潰向粉絲道歉：「非常對不起大家！」

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▲林千又和賴姓富商、賴男好友郭男的衝突讓外界霧裡看花。（圖／翻攝自林千又IG）
▲林千又先前被賴姓富商男友家暴，赴美國休養後，又捲入小三風波，挺過種種低潮，她仍認真經營精品代購。（圖／翻攝自林千又IG）
林千又上週在巴黎開直播，進行精品代購買賣，還強調會將LV巧克力當作贈品，斬釘截鐵表示：「送您們的禮物絕對不手軟」，結束工作後，更愜意在塞納河上享用大餐、喝香檳，接著向觀眾承諾：「創下歷史性的一刻，目標超出預期的10倍！目前還在驚嚇大家購買的實力！感謝天時地利人和，努力出貨到大家的手裡。」

林千又透露巧克力的價格要10萬台幣，加上運費2萬，贈品共花了12萬，因此被酸是在裝逼，她也大方回應：「我沒裝，是真的很牛逼。哈哈！」沒想到台灣的天氣熱到讓LV巧克力直接融化，一切都化為烏有，對此，林千又也無奈解釋：「完全沒有想到台灣會這麼熱，應該是在清關的時候融化的。」

▲（圖／翻攝自林千又IG）
▲沒想到台灣的天氣熱到讓LV巧克力直接融化，一切都化為烏有。（圖／翻攝自林千又IG）
事實上，林千又2月時才因為家暴風波鬧上社會新聞事件，還在網路上抒發心情：「這個世界上有人把你捧在手裡當寶，也有人把你當垃圾踩，我有做不好的我會改」，有網友留言狂酸：「被打活該」，讓她氣得要截圖提告，媽媽也留言力挺女兒，表示看到女兒驗傷，心情十分沈重，母女情深讓部分網友十分感動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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