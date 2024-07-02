日圓新版紙鈔明正式發行！台灣何時可以換得到？銀行這麼說
日本將於明（3）日正式發行新版紙鈔，這也是日本暌違20年再度發行新鈔，不過，舊鈔仍可持續使用。當然，在日圓換匯再創新低之際，民眾也想知道國內銀行是否也能換得到新版日圓紙鈔？台灣銀行、兆豐銀行都表示不會這麼快，最快可能也要等到下周，也有民營銀行表示，還沒有明確引進時間。
記者顏真真／台北報導
日本明日正式發行新紙鈔，面額1萬、5000、1000將會改版，舊鈔仍可持續使用。新版日圓鈔票正面圖樣部分，1萬日圓鈔票上的人物從思想家福澤諭吉，換成了被稱為「日本資本主義之父」澀澤榮一，圖樣換成了東京車站；新版5000日圓鈔票的人物，也從小說家樋口一葉換成教育家津田梅子，圖樣從換成紫藤花；1000日圓上的人物從醫師野口英世，換成醫學家北里柴三郎，圖樣從富士山換成葛飾北齋繪製的「神奈川沖浪裏」。
最新版日圓紙鈔除了原本就有的防偽技術之外，也加入「全像攝影」技術，鈔票偉人圖案將隨角度出現變化，花紋極度精細，也更加仿造。
由於日圓兌新台幣創34年新低，不少人也趁低再換一波日幣，只是大家可能也會好奇，在國內是否也可以換到新版日圓紙鈔。據了解，本國銀行應該沒這麼快引進。兆豐銀行表示，最快可能也要下周才可能引進，而台灣銀行則表示也可能要等到8月。另外，台新銀行則說，目前還沒有明確時間。
不過，由於日本國內部分機器來不及升級，可能會遇到不收新版鈔票的情況。《NHK》6月曾報導，僅有5成的投幣式停車場自助繳費機、餐飲店等的餐券自動販賣機，只有2到3成的飲料自動販賣機趕得上在7月3日前完成更新作業。也傳出有正在日本旅遊的民眾發現，在東京知名連鎖拉麵店用餐，看到餐券販賣機標示無法使用新版鈔票的情況。由於新版紙鈔發行後，流通的舊鈔仍可無限期使用，也有專家建議不用急著換，甚至赴日旅遊帶舊鈔更好用。