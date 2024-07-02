名家論壇》膝關節／《破浪男女》討論情慾多重出口　找回生命熱情

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一壘二壘三壘回到本壘已與過往倒錯，如同海報文案寫的「先做愛，再戀愛」，但劇作本體無意販賣過於赤裸的淫慾性衝突，倒是帶著觀眾藉由一對「姐妹淘」互訴兩人遇到的「約炮」與「約定」，以及穿插故事中的童話設定，讓整齣作品有著夢幻反轉與現實反諷互文。
就劇本堆疊過程細節，不得不佩服楊雅喆的設定與演員群對創作的高度信任。
以下涉及劇情討論，請斟酌閱讀。
吳慷仁、劉主平這組表面看是約炮約出真感情，但實際上從性愛解放兩人的原有束縛。吳慷仁的角色看起來是約炮界達人，簡直是炮壇傳說，跟他享受生命禮讚之後能達到前所未有的高潮境界，也就是故事中屢屢提及的南天門。
但其實真正登頂的是女性，吳慷仁若覺得剛剛那回已達天庭，還會煮馬賽魚湯驗證戰役激烈程度。所以能喝到魚湯的女性可說是雙重驗證，一來是自身的絕頂體驗，二來是被認證的喜悅。
這組的精采在於劉主平所設定的性別身分，戲中多段暗示她是從生理男子心理女子，最後變成了貨真價實的女子。而且與吳慷仁最後還有一場香豔刺激的3P你我他，解放了男男女女的線性交媾行為，變成了更多姿多汁的攻守轉防陣地戰。
此外，也對約炮終究約了個寂寞的心靈側寫，這位單親爸正經歷青春期女兒的反叛，以及離婚後前妻的神經咆哮。他不管對誰都已經很難交出真心，直到最後從開發達人體會過被開發的身心頓悟，重新找回生命熱情書寫初衷。
梁湘華、柯煒林這組的設定比較容易被觀眾理解，梁湘華被設定來自富貴家族，從事禮儀工作。無奈被家族定義政經聯婚，對象是建築業小開，兩人對彼此毫無感情，卻也甘願服膺成為家族魁儡。這組建築 vs. 禮儀 的工作對比，也呼應著「天上人間」這樣的設定，如同前一組的高潮登天後，終究需要回到人間。
而梁湘華困在無限循環誦經，卻也要面對未來婚嫁後的無限面具人生。她唯一能坦誠相見的則是一段約定的皮繩虐待關係，從暗語啟動這段關係的虛實辯證，也看見了柯煒林飾演的執行束縛指令虐待方，也面對自己殘破不堪的感情。兩人都是想要的無法得到，要活在不想要的面具之中。
《破浪男女》宣傳上的赤裸直白呼應著新世代男男女女們的渴求欲望，演員群的賣力演出更值得讚許，特別是劉主平能在氣勢超強的吳慷仁面前能並駕齊驅，足以證明這角色的內心刻劃與反轉驚喜，帶來更多觀眾恍然大悟後的驚嘆。兩組人馬的情感之路最後在片尾曲，「日本佛系音樂家」藥師寺寬邦所演唱的《楞嚴咒》吟唱之下，彷彿是對眾人的升天祈福，豈不妙哉？
●作者：膝關節／影評人
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