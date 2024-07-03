頂呱呱聯名飛天小女警今開搶！搖搖粉地瓜薯條　拉亞漢堡X七龍珠

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頂呱呱新推出濃郁鹹香的「金沙鹹蛋黃粉」，撒進地瓜薯條或台味薄皮炸雞都很合拍；購買飛天小女警派對餐或超值套餐即送「金沙鹹蛋黃粉」乙包，另也可額外加購19元獲得。還突發奇想以飛天小女警「花花、泡泡、毛毛」三種代表顏色打造餐點，7月3日起（或售完為止）開賣「馬卡龍甜甜包」，粉色甜甜包內餡為玫瑰草莓，綠色內餡為抹茶紅豆，藍色內餡則是焦糖布丁；還有與「雞排本色」合作的「馬卡龍雞肉串」，8月1起（或售完為止），開吃紅色紅麴風味、綠色抹茶風味、藍色梔子花風味。
「馬卡龍甜甜包」一盒6入，每款口味各2顆（不可混搭）99元；「馬卡龍雞肉串(三入)」139元；「馬卡龍雞肉串餐」199元爽吃馬卡龍雞肉串3入＋地瓜薯條(小)＋可口可樂系列飲品(M)。
📌3間飛天小女警主題空間！4款聯名週邊、5款滿額贈品
7月3日至9月1日聯名期間，頂呱呱分別在忠孝旗艦店、忠孝復興店、台北南昌店，打造以經典元素設計的飛天小女警主題空間。還推出《飛天小女警》4款限定週邊，凡任一消費即可加購限量周邊商品，8月2日起（或售完為止）開賣淺卡其色的「微甜刺繡棒球帽」499元有三位主角身影；8月9日起（或售完為止）超萌「飄飄雲朵手提包」及「輕輕雲朵飲料提袋」開搶；8月26日起（或售完為止）則有貼紙拼貼風格設計的「美好隨行吸管杯」。
活動期間於全台門市消費滿350元，即可免費獲得只送不賣的「飛天小女警造型磁鐵盲袋」，一共包含花花、泡泡、毛毛及反派「魔人啾啾」及「他」總共5款角色（只送不賣），特別設計手拿雞腿跟漢堡好萌。
另外，拉亞漢堡7月2日至9月30日則合體《七龍珠Z》打造聯名套餐，推出地球神龍、悟天與特南克斯、魔人普烏及各式經典共4款全新七龍珠Z包裝，「七龍珠Z 1號餐」KITKAT奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡＋黃金脆薯＋中杯奶茶，限定優惠價153元；「七龍珠Z 2號餐」蝦排蛋皇后奶油吐司＋蘋果派＋中杯奶茶，限定優惠價144元；「七龍珠Z 3號餐」鐵板烏龍麵&煎餃＋麥克雞塊＋奶皇包＋中杯奶茶，限定優惠價150元；「七龍珠Z 4號餐」烙烤雞腿米堡＋蘋果派＋奶皇包＋中杯奶茶，限定優惠價139元。
下載Laya Now點餐APP，線上每次單筆消費滿100元即可獲得1顆龍珠，集滿14顆龍珠可免費兌換「變色馬克杯（不挑款）」，或集滿21顆龍珠可免費兌換「保溫隨行杯（不挑款）」；或以99元加價購保溫隨行杯（不挑款）。而單筆消費滿200元（含）以上，且使用線上支付還可以參加「龍珠雷達」遊戲，有機會獲得龍珠印花和各式優惠券。