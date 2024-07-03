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頂呱呱聯名飛天小女警今開搶！搖搖粉地瓜薯條　拉亞漢堡X七龍珠

▲頂呱呱50週年聯名飛天小女警今開搶限定粉紅包裝，加購棒球帽、雲朵飲料提袋、隨行吸管杯週邊，造型磁鐵盲袋滿額贈品；再吃金沙鹹蛋黃搖搖粉配地瓜薯條、馬卡龍三色甜甜包；拉亞漢堡則聯名七龍珠Z。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱50週年聯名飛天小女警今開搶限定粉紅包裝，加購棒球帽、雲朵飲料提袋、隨行吸管杯週邊，造型磁鐵盲袋滿額贈品；再吃金沙鹹蛋黃搖搖粉配地瓜薯條、馬卡龍三色甜甜包；拉亞漢堡則聯名七龍珠Z。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭涵云/綜合報導

一天又平安的過去了，感謝飛天小女警的努力！頂呱呱50週年跨界聯名《飛天小女警》，今（2）日開搶Y2K「美好派對聯萌」主題的花花、泡泡、毛毛、魔人啾啾限定粉紅包裝，加購微甜刺繡棒球帽、輕輕雲朵飲料提袋、美好隨行吸管杯週邊，還有滿額贈品「飛天小女警造型磁鐵盲袋」；再吃金沙鹹蛋黃搖搖粉配地瓜薯條、馬卡龍三色甜甜包、馬卡龍三色雞肉串新品。拉亞漢堡則合體《七龍珠Z》打造聯名套餐，開搶限定版馬克杯和隨行杯。

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飛天小女警卡通中經典的愛心畫面出現在頂呱呱派對桶，限定包裝有「花花、泡泡、毛毛」三位主角，與超人氣反派「魔人啾啾」拿著炸雞、漢堡、薯條、飲料等的可愛模樣，粉色炸雞弄讓人食指大動；7月3日至9月1日，頂呱呱「派對組合餐」及「超值套餐」之野餐盒、派對桶、飲料杯都將換上限定飛天小女警限定包裝。

▲頂呱呱推出飛天小女警套餐有夠萌。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱推出飛天小女警套餐有夠萌。（圖／頂呱呱提供）
頂呱呱新推出濃郁鹹香的「金沙鹹蛋黃粉」，撒進地瓜薯條或台味薄皮炸雞都很合拍；購買飛天小女警派對餐或超值套餐即送「金沙鹹蛋黃粉」乙包，另也可額外加購19元獲得。還突發奇想以飛天小女警「花花、泡泡、毛毛」三種代表顏色打造餐點，7月3日起（或售完為止）開賣「馬卡龍甜甜包」，粉色甜甜包內餡為玫瑰草莓，綠色內餡為抹茶紅豆，藍色內餡則是焦糖布丁；還有與「雞排本色」合作的「馬卡龍雞肉串」，8月1起（或售完為止），開吃紅色紅麴風味、綠色抹茶風味、藍色梔子花風味。

「馬卡龍甜甜包」一盒6入，每款口味各2顆（不可混搭）99元；「馬卡龍雞肉串(三入)」139元；「馬卡龍雞肉串餐」199元爽吃馬卡龍雞肉串3入＋地瓜薯條(小)＋可口可樂系列飲品(M)。

▲頂呱呱開吃飛天小女警粉紅炸雞呱呱包桶。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱開吃飛天小女警粉紅炸雞呱呱包桶。（圖／頂呱呱提供）
▲「金沙鹹蛋黃粉」配地瓜薯條。（圖／頂呱呱提供）
▲「金沙鹹蛋黃粉」配地瓜薯條。（圖／頂呱呱提供）
📌3間飛天小女警主題空間！4款聯名週邊、5款滿額贈品
7月3日至9月1日聯名期間，頂呱呱分別在忠孝旗艦店、忠孝復興店、台北南昌店，打造以經典元素設計的飛天小女警主題空間。還推出《飛天小女警》4款限定週邊，凡任一消費即可加購限量周邊商品，8月2日起（或售完為止）開賣淺卡其色的「微甜刺繡棒球帽」499元有三位主角身影；8月9日起（或售完為止）超萌「飄飄雲朵手提包」及「輕輕雲朵飲料提袋」開搶；8月26日起（或售完為止）則有貼紙拼貼風格設計的「美好隨行吸管杯」。

活動期間於全台門市消費滿350元，即可免費獲得只送不賣的「飛天小女警造型磁鐵盲袋」，一共包含花花、泡泡、毛毛及反派「魔人啾啾」及「他」總共5款角色（只送不賣），特別設計手拿雞腿跟漢堡好萌。

▲「微甜刺繡棒球帽」499元、「飄飄雲朵手提包」499元、「輕輕雲朵飲料提袋」299元、「美好隨行吸管杯」520元。（圖／頂呱呱提供）
▲「微甜刺繡棒球帽」499元、「飄飄雲朵手提包」499元、「輕輕雲朵飲料提袋」299元、「美好隨行吸管杯」520元。（圖／頂呱呱提供）
▲5款角色「飛天小女警造型磁鐵盲袋」只送不賣。（圖／頂呱呱提供）
▲5款角色「飛天小女警造型磁鐵盲袋」只送不賣。（圖／頂呱呱提供）
另外，拉亞漢堡7月2日至9月30日則合體《七龍珠Z》打造聯名套餐，推出地球神龍、悟天與特南克斯、魔人普烏及各式經典共4款全新七龍珠Z包裝，「七龍珠Z 1號餐」KITKAT奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡＋黃金脆薯＋中杯奶茶，限定優惠價153元；「七龍珠Z 2號餐」蝦排蛋皇后奶油吐司＋蘋果派＋中杯奶茶，限定優惠價144元；「七龍珠Z 3號餐」鐵板烏龍麵&煎餃＋麥克雞塊＋奶皇包＋中杯奶茶，限定優惠價150元；「七龍珠Z 4號餐」烙烤雞腿米堡＋蘋果派＋奶皇包＋中杯奶茶，限定優惠價139元。

下載Laya Now點餐APP，線上每次單筆消費滿100元即可獲得1顆龍珠，集滿14顆龍珠可免費兌換「變色馬克杯（不挑款）」，或集滿21顆龍珠可免費兌換「保溫隨行杯（不挑款）」；或以99元加價購保溫隨行杯（不挑款）。而單筆消費滿200元（含）以上，且使用線上支付還可以參加「龍珠雷達」遊戲，有機會獲得龍珠印花和各式優惠券。

▲拉亞漢堡也聯名《七龍珠Z》打造限定套餐並祭出週邊商品。（圖／拉亞漢堡提供）
▲拉亞漢堡也聯名《七龍珠Z》打造限定套餐並祭出週邊商品。（圖／拉亞漢堡提供）
▲拉亞漢堡X七龍珠Z聯名變色馬克杯、保溫隨行杯。（圖／拉亞漢堡提供）
▲拉亞漢堡X七龍珠Z聯名變色馬克杯、保溫隨行杯。（圖／拉亞漢堡提供）

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