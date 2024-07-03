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NBA／Donovan Mitchell頂薪3年49億大約續留騎士隊！不去湖人了

▲Donovan Mitchell確定以3年49億的高薪留在騎士隊，而不是湖人隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Donovan Mitchell確定以3年49億的高薪留在騎士隊，而不是湖人隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Donovan Mitchell留下了！根據根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，克里夫藍騎士已與當家球星Donovan Mitchell完成續約，以3年1.503億美元（約新台幣49億）留住這位主力球員。騎士先前找來前勇士助教Kenny Atkinson擔任總教練完成休賽季第一步，原本傳出Donovan Mitchell可能會被洛杉湖人隊招募，但他並沒有出走，而是留在母隊。這份合約還有包含2027-2028的球員選擇權。

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Donovan Mitchell打出好成績　很有一哥架勢

Donovan Mitchell轉隊至騎士隊後，他打出了職業生涯的最佳表現，在克里夫蘭兩個賽季，場均貢獻27.5分、4.6籃板、5.2助攻、1.6抄截，連續帶領騎士闖入季後賽更在今年闖入東部次輪，也拿下詹皇LeBron James離隊後的首個系列賽勝利。

雖然今年季後賽第二輪，騎士不敵總冠軍塞爾提克，不過Donovan Mitchell兩個效力騎士賽季的各項數據，都優於生涯平均，所以讓騎士團隊願意開出大約留住他。這份合約還有包含2027-2028的球員選擇權。

27歲的Donovan Mitchell正值顛峰，效力騎士期間，他這兩年皆入選全明星賽，還曾拿下一次年度第二隊殊榮。


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