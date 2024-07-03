高雄漢神巨蛋「點點心」開幕5天送豬仔流沙包！新菜「買一送一」
高雄人有口福了！緯豆集團代理的港點品牌「點點心」，今（3）日於漢神巨蛋開幕，首五日消費滿額免費贈送招牌「豬仔流沙包」乙份；同時推出新菜上是「買一送一」優惠。而韓式炸雞bb.q CHICKEN與百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」，則推出今年第三波聯名「黑蒜嘿皮炸雞」，明起出示學生證享「買1送2」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
📌高雄漢神巨蛋「點點心」開幕送豬仔流沙包！新菜「買一送一」
點點心繼夢時代後，第2家高雄分店插旗漢神巨蛋，溫柔「文青港奶色」店裝搭配靈魂人物「豬大師」，並融合高雄輕軌、高雄巨蛋、高雄大港橋、流行音樂中心、內惟藝術中心等地標景點，讓人眼睛一亮。
全新推出「食神好味」4煲1麵新菜，辣感帶勁的「功夫香辣滑牛煲」、蟹香滿點的「蟹意濃豆腐煲」、滑順香濃的「港式咖哩嫩雞煲」及清香絲滑的「腐竹燜蛋豆腐煲」；都可搭配「食神爆炒伊麵」。
歡慶點點心高雄巨蛋店開幕，7月3日至7月7日開幕首五日，單筆消費滿千元即免費贈送「豬仔流沙包」，每日限量30份；即日起至8月31日，新菜限時買一送一，全台門市點任一道「食神好味」餐點，再贈一份同品項餐點於下次消費滿額兌換，點兩道贈兩道，以此類推。
點點心高雄巨蛋店 資訊
地址：高雄漢神巨蛋 高雄市左營區博愛二路777號4樓
電話：07-5225228
而韓式炸雞bb.q CHICKEN與百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」，則推出今年第三波聯名「黑蒜嘿皮炸雞」，把去年底轟動韓國的黑蒜炸雞搬來台灣，採用台灣在地低溫發酵黑蒜頭，相中其風味溫和偏甜、沒有生蒜嗆鼻的辛辣味，製成醬香鹹甜滋味搭配bb.q CHICKEN的Q彈雞肉很涮嘴。7月4日至8月31日，內用、外帶出示學生證享「買1送2」優惠，點購「黑蒜嘿皮炸雞系列」就送2罐汽水（百事可樂或七喜）。