當皇子真好！湖人複數年保障約綁住Bronny 一般人只能拿雙向合約
當「皇子」真好！根據美國媒體報導，湖人球團將與LeBron James之子Bronny James簽下複數年合約，且是一份保障合約。外界評論，湖人此舉不僅是討好LeBron James，同時也肯定Bronny的能力。
記者廖聿偉/綜合報導
根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania報導，Bronny僅是第55順位被選中的球員，卻能受到如此重用，主因還是依賴老爸LeBron James。過往次輪選秀的新秀，通常只會得到一份非保障的雙向合同。
雖然LeBron James尚未與湖人簽署新合約，但預計會拿到全隊最高薪，而沒有減薪換取球隊的薪資空間，去追逐生涯晚期的冠軍。James曾願意在新合約上減少薪水，但湖人錯失了多名自由球員，包括Klay Thompson最終也轉戰達拉斯獨行俠。
老爸加持！Bronny獲得特殊待遇
至於Bronny現在將在新教練JJ Redick、LeBron和Anthony Davis的指導下開始他的職業生涯，試圖在NBA找到立足之地。
Bronny和LeBron成為NBA史上首對父子檔，這是LeBron一直以來的夢想。胡人球團考慮到Bronny是LeBron的兒子，並且曾經歷過一次重大健康危機，因此湖人對他就像對待家人一樣，給他一份全額保障合同，這一點也不足為奇。