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跟新冠、流感超像！女中標「發燒4天狂咳」　兇手曝光：病毒超強

▲近幾年因為口罩大解封之後，病毒突然回歸「大亂鬥」現況，不只是先前的腸病毒、流感接連流行外，連新冠肺炎都捲土重來。（示意圖／photoAC）
▲近幾年因為口罩大解封之後，病毒突然回歸「大亂鬥」現況，不只是先前的腸病毒、流感接連流行外，連新冠肺炎都捲土重來。（示意圖／photoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

近幾年因為口罩大解封之後，病毒突然回歸「大亂鬥」現況，不只是先前的腸病毒、流感接連流行外，連新冠肺炎都捲土重來。然而近日有網友分享，自己突然發高燒4天且不斷咳嗽，就醫之後發現不是新冠也不是流感，連醫生都不太清楚是什麼症狀，讓不少過來人紛紛表示：「應該是hMPV人類間質肺炎病毒，病毒非常強！」

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一名網友在社群「Threads」貼文指出「最近感染了一個很毒的病毒，一開始初期先是發燒了4天，會產生劇烈頭痛跟肌肉酸痛，但是呼吸道都沒有任何症狀，結果等到發燒退了之後，突然開始嚴重咳嗽，很像肺炎的那種，本來以為是確診，結果新冠跟流感的篩檢都是陰性。」去看醫生之後，連醫生都沒告知感染是什麼病毒，只給了緩解症狀的藥物。

▲麥當勞叔叔之家慈善基金會發送的「一起玩遊戲 童趣口罩」共兩款，化身為「找找看」、「連連看」2款遊戲設計。(圖／NOWnews攝)
▲最近口罩大解禁，結果許多病毒進入流行期，造成大批民眾感染各種病毒。(圖／NOWnews資料照)
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「最近真的是病毒大亂鬥....大家真的保重」、「感覺是人類間質肺炎病毒（hMPV）或黴漿菌肺炎」、「我覺得是hMPV人類間質肺炎病毒，跟我前一陣子生病差不多症狀，也是燒完才開始狂咳」、「我也是發燒好幾天，結果檢驗新冠跟流感都是陰性，最後去大醫院才發現是hMPV人類間質肺炎病毒。」

hMPV人類間質肺炎病毒是小孩殺手！症狀一次看

然而什麼是hMPV人類間質肺炎病毒？是一種在西元2001年由荷蘭科學家在急性呼吸道感染的孩童身上首次分離出來，以基因學的分類來看，hMPV與呼吸道融合型病毒最為相近，RSV感染的的高峰期主要在冬天到早春，而依據長庚實驗室過去的研究，台灣hMPV病毒流行高峰期較RSV稍晚，主要在3至5月，即春天至初夏的期間。

hMPV會導致上、下呼吸道感染，最常見的症狀是咳嗽和鼻塞、發燒、呼吸急促、發燒，可能合併腹瀉、喘鳴聲、結膜炎、中耳炎、皮膚疹、肝指數，病毒潛伏期約為三至六天，所有年齡層皆有可能反覆感染。由於hMPV症狀在嬰幼兒、免疫系統較弱及年長者身上較為明顯，甚至可能造成呼吸衰竭，也被譽為是「小孩殺手」。

▲醫師持續追蹤患者的肺部功能，會觀察咳嗽、呼吸困難等症狀有沒有持續惡化。（圖／記者陳美嘉攝）
▲不少人最近確診hMPV人類間質肺炎病毒，出現發燒以及咳嗽、鼻塞等症狀。（示意圖／記者陳美嘉攝）
目前沒有疫苗打！hMPV人類間質肺炎病毒預防方法曝光

而事實上，hMPV目前沒有特效藥，感染後治療以退燒、止咳、打點滴等支持性療法為主。而hMPV現階段沒有疫苗可供預防，確實洗手、適當清潔消毒、不用手觸碰眼口鼻、避免跟他人共用餐具、​​保持室內空氣流通等方式，仍可有效防範hMPV。

國內許多兒科醫師都在臉書衛教表示，如果自身出現呼吸道症狀，篩檢新冠肺炎、流感卻都是陰性，就要提防是否有感染hMPV的可能！建議民眾有相關症狀時，可以前往醫療院所請醫師快篩，正確診斷能夠讓治療更快速哦！

▲防疫期間勤洗手、消毒等步驟不可少，台灣各地住院醫師組成的團隊「實證醫學救台灣」也對此整理出居家防疫的清潔日常指南（圖／取自《Pixabay》）
▲確實洗手、適當清潔消毒，可以有效預防hMPV人類間質肺炎病毒。（圖／取自Pixabay）

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