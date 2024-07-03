跟新冠、流感超像！女中標「發燒4天狂咳」　兇手曝光：病毒超強

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「最近真的是病毒大亂鬥....大家真的保重」、「感覺是人類間質肺炎病毒（hMPV）或黴漿菌肺炎」、「我覺得是hMPV人類間質肺炎病毒，跟我前一陣子生病差不多症狀，也是燒完才開始狂咳」、「我也是發燒好幾天，結果檢驗新冠跟流感都是陰性，最後去大醫院才發現是hMPV人類間質肺炎病毒。」
hMPV人類間質肺炎病毒是小孩殺手！症狀一次看
然而什麼是hMPV人類間質肺炎病毒？是一種在西元2001年由荷蘭科學家在急性呼吸道感染的孩童身上首次分離出來，以基因學的分類來看，hMPV與呼吸道融合型病毒最為相近，RSV感染的的高峰期主要在冬天到早春，而依據長庚實驗室過去的研究，台灣hMPV病毒流行高峰期較RSV稍晚，主要在3至5月，即春天至初夏的期間。
hMPV會導致上、下呼吸道感染，最常見的症狀是咳嗽和鼻塞、發燒、呼吸急促、發燒，可能合併腹瀉、喘鳴聲、結膜炎、中耳炎、皮膚疹、肝指數，病毒潛伏期約為三至六天，所有年齡層皆有可能反覆感染。由於hMPV症狀在嬰幼兒、免疫系統較弱及年長者身上較為明顯，甚至可能造成呼吸衰竭，也被譽為是「小孩殺手」。
目前沒有疫苗打！hMPV人類間質肺炎病毒預防方法曝光
而事實上，hMPV目前沒有特效藥，感染後治療以退燒、止咳、打點滴等支持性療法為主。而hMPV現階段沒有疫苗可供預防，確實洗手、適當清潔消毒、不用手觸碰眼口鼻、避免跟他人共用餐具、保持室內空氣流通等方式，仍可有效防範hMPV。
國內許多兒科醫師都在臉書衛教表示，如果自身出現呼吸道症狀，篩檢新冠肺炎、流感卻都是陰性，就要提防是否有感染hMPV的可能！建議民眾有相關症狀時，可以前往醫療院所請醫師快篩，正確診斷能夠讓治療更快速哦！