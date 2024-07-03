17歲羽球天才比賽猝死！8天前遭「穿越人預言」　急救畫面太離譜

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17歲的羽球天才張志傑日前到印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽比賽，結果在混合團體小組賽當中，突然暈厥倒地抽搐，最後送醫不治。而一名自稱「穿越者」的網友，於6月23日在小紅書曾經留言：「在7月1號那天，會有1位羽毛球運動員去世」，沒想到官方公佈的張志傑死訊的日期，正好就是7月1日。不僅如此，有網友當時詢問來自哪個國家？他還回應：「來自印尼」
網友翻出該名自稱「穿越者」的留言後，該名預言的「穿越者」發文致歉表示「我很對不起傑哥，我真的沒有想到這件事是真的。我不知道如何對你說，很抱歉，願天堂也有羽毛球」意味承認自己可能在網路無心的一句玩笑話，沒想到卻一語成讖。
張志傑倒下急救畫面曝光！醫師看不下去：基本醫療知識都沒有
事後，張志傑在比賽現場倒下的急救畫面也曝光，不過卻引起醫界一片撻伐直呼「亂七八糟。」胸腔暨重症專科醫師黃軒也在臉書表示，不會現場急救，只知馬上搬離球場，當然今年之後，此運動員已不在人間打球了！救護人員在張志傑倒下大約1分鐘之後才進場，2分鐘後以擔架將運動員抬離，過程中沒有進行相關急救行為，你們以為把猝死運動員搬離球場，人家就活起來了嗎？
黃軒強調：「人人要會CPR！球員要會、裁判要會、教練要會！全球所有運動場地都要有AED，還有『現場急救』，而不是『現場搬離』，這是『專業醫療人員』的基本常識！除非那只是『搬運工人』在當救護人員了！」
黃軒說：「全球各地、各國沒有AED、沒有受訓的救護人員在現場，是不准開賽的，一旦開賽都是違法行為，因運動本來肯定會消耗大量體力，以及對心臟負擔很大，而運動員就會容易猝死！這些運動員都為國爭光，國家當為他們爭取寶貴的生命。」