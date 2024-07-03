中國威脅異議人士踢鐵板　法國驅逐2國安部間諜

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巴黎譴責兩位秘密情報人員組織策劃3月強迫遣送一位政治異議人士的行動。中國當局表達事件為誤會，並「十分努力表達真心，卻徒勞無功」。
世界報的消息獲得法國外交部證實，並補充兩人的驅逐是以「彼此同意」（de gré à gré）程序進行，而非更正式的「不受歡迎人物」身份，「法國企圖以不明說的方式展現力量」。
3月22日，不尋常的一幕吸引了戴高樂機場「國家邊界警察署」（DNPAF）的注意。在警察目擊下，一位男子在7人的包圍下，被強迫帶到登機口，而邊界警察出現使得26歲凌華湛的遣返行動中止。
法國國內情報總局（DGSI）隨後介入，並將凌華湛形容為「心理脆弱」。
法國當局調查後發現，指揮這群「綁架犯」的不是別人，正是國安部在法國的領導。就如所有涉外官員，這位國安部駐法負責人身份如外交人員，擁有公務護照與外交豁免權，其副手也享有同樣保護。
凌華湛過去參與抗議中共暴政活動，上傳批判習近平與毛澤東，並聲援台灣、香港與維吾爾的影片與評論，因此被中國盯上。他的護照被沒收，也成為施壓他前往機場的手段。
據法國國內情報總局，他的身份文件都被一間中國商家拿走，而這間商家也是地下「警察站」所在。北京在全球利用這樣的機構來落實自家法律，進行長臂管轄，尤其針對異議人士。
法國國內情報總局指出，凌華湛如今仍舊是「中國情報單位施壓的對象」，時常接到弟弟與姑姑的電話。兩人在中國當局威脅下，要求凌華湛停止活動。
儘管如此，法國政府還因中國國家主席習近平5月5日到7日的國是訪問而將對兩位秘密情報人員驅逐出境的命令延後，以免破壞訪問氣氛。
法國情報人員當時被要求暫不作聲，然而，另一事件的發生，顯示中國對異議份子的跨境威脅只有變本加厲。
5月8日，習近平離法隔天，巴黎第18區警方接獲報案，指2020年10月抵達法國生活、曾被關押在新疆再教育營的哈薩克籍維吾爾族女性古力巴哈（Gulbahar Jalilova），面臨綁架威脅。警方抵達時，發現古力巴哈家樓下聚集多達約10名黑衣男子，並識別出這些中國特務行動小組的車輛。
警方搜索其中6人，並在一名似乎擔任重要職務官員者的身上發現了公務護照，顯示此人與中國駐法國大使館有關。
世界報6月26日針對兩位中國人員被驅逐出境一事以信件接洽中國駐法大使館，對方不願發表評論。法國外交部長也拒絕針對整起敏感事件公開發言。（編輯：陳承功）1130703