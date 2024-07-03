勇士補強出手了！3年8.3億拿下李凱爾　美媒：他很適合Kerr的體系

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勇士在自由市場開啟後，送走了王朝功臣Klay Thompson，側翼戰力急待補強，今天他們先用先簽後換的方式得到李凱爾，勇士球團將在交易中送出未來的次輪選秀權和一些現金。
李凱爾不是擅場投射的球員，但在同位置的球員中，他人高馬大、臂展又長，又有不錯的視野，可以打多個位置，上季代表灰狼出賽79場比賽，場均可貢獻6.4分3.5籃板和4.2助攻，投籃命中率46%，也是球隊板凳上的一枚活棋。
李凱爾去年歸化中國 合約第3年無保障
《The Athletic.》勇士隨隊記者Anthony Slater補充報導表示，關於李凱爾的合約，其中第3年是無保障，可看作是K湯離開的回報。Slater還指出，在和達拉斯獨行俠的Thompson交易談判中，勇士不喜歡對方提供的球員，所以選擇要交易特例，並最終將其用在李凱爾身上。
「Anderson（李凱爾）是一名身材高大、聰明、速度緩慢的大前鋒，他可以為勇士的球員名單增加深度，並且非常適合Steve Kerr的體系。」Slater在文中如此寫道。他認為李凱爾來到勇士後應該會繼續扮演在灰狼的角色，成為能在季後賽陣容中出賽15分鐘的輪換。
李凱爾在去年7月獲得中國國籍，並在之後的8月代表中國男籃出戰2023年FIBA世界盃，成為中國男籃史上第一名歸化球員。