愛家名醫江坤俊人設翻車！下班約會護理師 進出社區過夜全被拍
乳房外科名醫江坤俊曾是節目《醫師好辣》的常客，還和韋汝主持節目《健康2.0》，在螢光幕前的名氣不小，累積許多婆婆媽媽粉絲。沒想到，身為人夫且形象優良的他，竟被拍到在醫院內其實另有紅粉知己，長期黏在身邊，兩人還一起進入社區過夜，到凌晨3點都沒出來。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，江坤俊被拍到和桃園敏盛綜合醫院一名護理師約會，兩人一起買晚餐吃，還同進同出醫院後方社區，直到凌晨3點，都未再見到人車出來。據了解，江坤俊在醫院內異性緣很好，而這名護理師與他的互動，在身旁同事眼裡都是「看破不說破」。
江坤俊有正宮橋牌國手老婆，愛家形象深植人心，對於獨生女也是十分寵愛。這次被爆出和院內護理師關係十分緊密，形象瞬間翻車、崩塌，對此，他的經紀人則回應，「江醫師今天工作比較晚，了解情況後表示應該只是來往比較熟識的同事。」
江坤俊時常在臉書上分享與乳癌患者接觸的心情，看診時親切溫馨的態度，加上節目上幽默的談話風格，屢獲一大票婆媽粉絲，粉絲專頁擁有60萬人追蹤。此外，他也常分享與愛妻的互動，上個月才曬出老婆的畢業照，慶祝愛妻從EMBA畢業，「人生有很多里程碑，真的恭喜又完成一個，可以朝下一站前進了。」短短幾段文字，展現夫妻之情，羨煞旁人。