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印度宗教集會爆踩踏慘案！已釀116死　5萬人擠爆「遠超許可人數」

▲印度北方邦2日驚傳在舉行宗教活動時發生踩踏事故，死亡人數增至116人。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度北方邦2日驚傳在舉行宗教活動時發生踩踏事故，死亡人數增至116人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）哈特拉斯縣（Hathras）2日舉行一場印度教宗教集會時發生了踩踏事件，造成至少116人死亡，其中大多為婦女和兒童，成為印度史上最嚴重的踩踏事件之一。

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綜合《路透社》等外媒報導，這起事件發生在印度北方邦哈特拉斯縣的一個村莊，位於印度首都新德里（New Delhi）東南方約200公里處。當時該村莊正在舉行印度教宗教集會，在活動結束後，大批信徒湧向講台希望觸摸講道師，志工們試圖阻止，推擠之際引發踩踏。截至印度晚間9時（約台灣時間晚上11時30分），已確認有116人死亡，包括婦女及兒童在內，另有逾百人受傷。

雖然事件發生原因尚未釐清，但哈特拉斯縣行政長官庫馬爾（Ashish Kumar）表示，可能是因為人群過多，人們試圖離開會場時所發生的事情。另一名高級官員查伊特拉（Chaitra V）向《India Today》電視台表示，由於天氣炎熱，群眾可能在尋找水源時失去平衡，「一處地方有濕泥，人們可能會滑倒。另外，由於天氣炎熱，人們可能會走到存水的地方，這也可能導致這起事件。」

另有目擊者在接受當地電視台訪問時則說，活動結束時信徒急於離開，但出口窄小且地勢不平，許多人接二連三跌倒，引發踩踏。

據當地官員表示，大約有5萬至8萬人參加這場宗教集會，遠遠超過許可人數。目前警方已經展開調查，主辦單位將面臨相應的控告，視調查結果而定。

一些參加宗教集會的信徒，仍在尋找失散的家人。

▲印度北方邦發生踩踏事件，仍有一些參加宗教集會的信徒，仍在尋找失散的家人。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度北方邦發生踩踏事件，仍有一些參加宗教集會的信徒，仍在尋找失散的家人。（圖／美聯社／達志影像）
印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X（舊稱推特）發文，向死者家屬表示哀悼，祝願傷者早日康復。莫迪表示，聯邦政府正在協助北方邦，並宣布提供20萬盧比（約台幣7萬8200元）慰問金，每名傷者5萬盧比的醫療補助金。

據印度時報（TOI）的報導，講道者本名庫瑪（Saurabh Kumar），原為北方邦警察情報部人員，退休後自稱見到神祇並自封為「聖者」，在北印度有許多追隨者。

▲印度北方邦發生踩踏事件，造成多人死傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度北方邦發生踩踏事件，造成多人死傷。（圖／美聯社／達志影像）
印度人口眾多，過去舉行宗教集會或是朝聖活動不時傳出踩踏事件，通常是因為管理不善所致。2016年4月，克勒拉邦（Kerala）一座神廟施放煙火引發火災，信徒逃命之際引發踩踏，造成112人死亡、400人受傷的慘劇。

在更早以前，2013年的印度中部也發生過一次踩踏事件，造成115人死亡；2008年9月，拉吉斯坦邦（Rajasthan）一座神廟舉辦九夜節慶典，大門開放時信徒爭先恐後進入，造成224人死亡、400人受傷；2005年在馬哈拉施特拉邦的年度朝聖中發生踩踏事件，超過340人死亡。

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