澎湖漁船遭中國海警扣押！船上6人狀況不明 知情人士：殺雞儆猴
澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間，金門外海北碇島附近海域作業捕小管時，突然遭到中國海警船行登檢後，將船隻帶往中國，我國海巡署當下派出3艇攔截，不過為了避免擴大衝突停止急追，最終人船都被押往中國，船上6人目前情況不明。有知情人士指出，對岸正值對岸「伏季休漁」期間，許多漁船仍聚集周邊海域作業，引大陸漁民不滿，加上近期兩岸關係緊張，中國海警打破長期默契，扣押一艘澎湖籍漁船，意在趁機「殺雞儆猴」。
記者孫唯容／綜合報導
我國海巡昨晚獲報，澎湖籍漁船「大進滿 88」在金門料羅港東北東方 23.7浬（限制水域外 17.5浬、中線以西25浬），遭中國海警14057、14603 等2艘登檢扣押，當下立即派出3艇馳援，採攔截航線未果，廣播喊話中方也不願理會，後續中方更派出4艘海警船集結與我方海巡艇周旋，為了避免升高衝突，停止緊追，
當晚船就被押到圍頭港，船上洪姓船長、5名外籍漁工情況不明。
「大進滿88」船東昨晚受訪時指出，當時現場40、50艘在場，唯獨他的船突然被中國海警船無預警登檢扣押，之前都會先採驅趕方式，第一次遇到這樣的情形，後續狀況仍不明，也只能等候有沒有聯絡消息。
根據《中國時報》報導，由於近期兩岸關係緊張，對岸正值對岸「伏季休漁」期間，但是仍有許多漁船仍聚集周邊海域作業，引發中國漁民不滿，大陸海警打破長期默契，將一艘澎湖籍漁船扣押，殺雞儆猴意味濃厚。