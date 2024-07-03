Lauri Markkanen成勇士補強「第一目標」！爵士獅子大開口要5首輪

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在Thompson選擇先簽後換加盟達拉斯獨行俠隊後，勇士隊正在尋求引進新人才。Markkanen有身高和投射，能夠提供給球隊得分火力和籃板，上賽季他出賽55場比賽，場均可得到23.2分和8.2個籃板。
如果勇士隊想要得到Markkanen，他們將不得不付出高昂的代價，因為據報導爵士隊不會輕易放棄他。HoopsHype記者Michael Scotto指出，爵士只會願意在尼克向布魯克林籃網隊交易Mikal Bridges的報價下點頭，該筆交易中尼克送出了5個首輪選秀權和一個不受保護的首輪選秀權互換。
聯盟中可以拿出這種報價的球隊屈指可數，而且就算有也不一定願意給，休士頓火箭隊擁有大量選秀權，並希望加速重建，但他們可能會考慮更好的全明星的選擇；奧克拉荷馬雷霆隊選秀權資源豐沛，但並不真正需要Markkanen這種類型的球員。
馬刺隊可能是勇士最大對手
聖安東尼奧馬刺隊可能會是勇士最大的對手，Markkanen是在前場與Victor Wembanyama搭檔的合適人選，馬刺隊擁有從亞特蘭大老鷹那得到的2025年和2027年的首輪選秀權以及2026年與亞特蘭大老鷹隊的選秀互換權。
不過美媒普遍認為這樣高的價碼，沒有這麼多隊負擔的起，馬刺應該也無意和自己競價，可能只會提供2個首輪選秀權，但要他們給到4、5個首輪去完成這筆交易，極不可能。