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Lauri Markkanen成勇士補強「第一目標」！爵士獅子大開口要5首輪

▲，猶他爵士隊長人Lauri Markkanen現在已成為金州勇士球團鎖定的「第一目標」，不過爵士隊對他要價非常高，只願意以紐約尼克開給Mikal Bridges的價格將其賣掉。（圖／美聯社／達志影像）
▲，猶他爵士隊長人Lauri Markkanen現在已成為金州勇士球團鎖定的「第一目標」，不過爵士隊對他要價非常高，只願意以紐約尼克開給Mikal Bridges的價格將其賣掉。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在Klay Thompson離開之後，正在積極為Stephen Curry打造全新爭冠陣容，根據NBC Sports記者Monte Poole在95.7 The Game在節目中的說法，猶他爵士隊長人Lauri Markkanen現在已成為勇士球團鎖定的「第一目標」，不過爵士隊對他要價非常高，只願意比照紐約尼克以5個首輪籤得到Mikal Bridges的高價將其賣掉。

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勇士鎖定Markkanen　但爵士要價很高

在Thompson選擇先簽後換加盟達拉斯獨行俠隊後，勇士隊正在尋求引進新人才。Markkanen有身高和投射，能夠提供給球隊得分火力和籃板，上賽季他出賽55場比賽，場均可得到23.2分和8.2個籃板。

如果勇士隊想要得到Markkanen，他們將不得不付出高昂的代價，因為據報導爵士隊不會輕易放棄他。HoopsHype記者Michael Scotto指出，爵士只會願意在尼克向布魯克林籃網隊交易Mikal Bridges的報價下點頭，該筆交易中尼克送出了5個首輪選秀權和一個不受保護的首輪選秀權互換。

聯盟中可以拿出這種報價的球隊屈指可數，而且就算有也不一定願意給，休士頓火箭隊擁有大量選秀權，並希望加速重建，但他們可能會考慮更好的全明星的選擇；奧克拉荷馬雷霆隊選秀權資源豐沛，但並不真正需要Markkanen這種類型的球員。

馬刺隊可能是勇士最大對手

聖安東尼奧馬刺隊可能會是勇士最大的對手，Markkanen是在前場與Victor Wembanyama搭檔的合適人選，馬刺隊擁有從亞特蘭大老鷹那得到的2025年和2027年的首輪選秀權以及2026年與亞特蘭大老鷹隊的選秀互換權。

不過美媒普遍認為這樣高的價碼，沒有這麼多隊負擔的起，馬刺應該也無意和自己競價，可能只會提供2個首輪選秀權，但要他們給到4、5個首輪去完成這筆交易，極不可能。

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