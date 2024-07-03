聯準會釋出鴿派訊號、美股齊漲　台股開盤走高、上漲130點

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權值股全數走高，台積電開盤上漲14元、來到974元；鴻海開盤上漲1.5元、來到206元；聯發科開盤上漲20元、來到1430元。
聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，他表示、聯準會在將物價漲幅回落到2%方面取得重大進展，但需要更多證據來確定下降趨勢是否會繼續下去。2025年底或明年，通膨率可能會回到央行2%的目標，因此激勵美股四大指數昨日全數收紅，道瓊指數上漲162.33點或0.41%，收39331.85點；那斯達克指數上漲149.46點或0.84%，收18028.76點；標普500指數上漲33.92點或0.62%，收5509.01點；費半指數上漲67.85點或1.24%，收5544.99點。
科技五大天王中，亞馬遜與蘋果改寫新高。Meta上漲0.96%，蘋果上漲1.62%，Alphabet上漲1.23%，微軟上漲0.56%，亞馬遜上漲1.42%。半導體股多數收高，輝達下跌1.31%，博通上漲1.02%，美光上漲0.81%，高通上漲0.07%，應用材料上漲1.45%，德儀上漲1.96%，AMD大漲4.2%。
台股ADR以台積電表現最佳，台積電ADR上漲1.96%，日月光ADR上漲0.11%，聯電ADR下跌0.08%，中華電信ADR下跌0.62%。