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聯準會釋出鴿派訊號、美股齊漲　台股開盤走高、上漲130點

▲台北股市今（3）日走強，開盤上漲130.45點、來到23009.82點，成功站回23000點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（3）日走強，開盤上漲130.45點、來到23009.82點，成功站回23000點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

聯準會主席鮑爾昨（2）日釋出樂觀訊號，因此激勵台北股市今（3）日走強，開盤上漲130.45點、來到23009.82點，成功站回23000點，並且站回所有均線。

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大盤走高之際，中小型股也續強，開盤上漲0.42點、來到276.56點，再創24年來新高。今日開盤量大強勢個股：乙盛-KY、昇陽半導體、訊舟、錸德、志聖。

權值股全數走高，台積電開盤上漲14元、來到974元；鴻海開盤上漲1.5元、來到206元；聯發科開盤上漲20元、來到1430元。

聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，他表示、聯準會在將物價漲幅回落到2%方面取得重大進展，但需要更多證據來確定下降趨勢是否會繼續下去。2025年底或明年，通膨率可能會回到央行2%的目標，因此激勵美股四大指數昨日全數收紅，道瓊指數上漲162.33點或0.41%，收39331.85點；那斯達克指數上漲149.46點或0.84%，收18028.76點；標普500指數上漲33.92點或0.62%，收5509.01點；費半指數上漲67.85點或1.24%，收5544.99點。

科技五大天王中，亞馬遜與蘋果改寫新高。Meta上漲0.96%，蘋果上漲1.62%，Alphabet上漲1.23%，微軟上漲0.56%，亞馬遜上漲1.42%。半導體股多數收高，輝達下跌1.31%，博通上漲1.02%，美光上漲0.81%，高通上漲0.07%，應用材料上漲1.45%，德儀上漲1.96%，AMD大漲4.2%。

台股ADR以台積電表現最佳，台積電ADR上漲1.96%，日月光ADR上漲0.11%，聯電ADR下跌0.08%，中華電信ADR下跌0.62%。

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