金曲獎被嫌「一堆歌手都不認識、超尬」　許常德一語道破酸民盲點

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金曲獎評審團主席陳子鴻說：「流行音樂沒有主不主流之分。」不過許常德認為，流行音樂重點在「流行」，不然就講「音樂」就好，能不能主流要看命，也看堅持與努力，獎項只是為了讓大家更重視音樂，誰要得獎，請用力競爭，也請聽眾用心聽音樂，「每一種音樂人都可能得獎，這個『流』才能是真的競爭與活的包容。」
許常德說：「只有學生時期聽的歌會一輩子記住，而且沒有統一看法的音樂。」他最後補充，以前沒有網路的年代，沒有那麼多管道可以聽歌，所以歌比較容易紅。
一番話發人省思，網友表示：「我雖然都不認得新生代歌手，但是肯定他們的音樂在某些年齡層的人身上必定留下不可遺忘的回憶，如同我們一樣」、「老師說的沒錯，我只有認識我們年輕成長過程的歌」、「蘇明淵有被訪問過，他得獎我更瞭解他的心路歷程，對歌曲的創作努力」、「可以從這地方聽到喜歡的音樂，認識了更多人，而不是說都沒聽過，時間是一直往前的，人才輩出！」
有趣的是，有人為許茹芸、梁靜茹、辛曉琪、李翊君、錦繡二重唱（錦雯和于子育）等始終和金曲獎無緣的實力派歌手抱屈，「不知道要等到何年何月才能拿1座（金曲獎）？」許常德回應：「不拿很輕鬆！」
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