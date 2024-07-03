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金曲獎被嫌「一堆歌手都不認識、超尬」　許常德一語道破酸民盲點

▲本屆金曲獎被嫌「一堆歌手都不認識」，許常德點出批判者的盲點，圖為拿下最佳新人獎的21歲布農族女歌手Makav真愛。（圖／NOWnews攝影中心）
▲本屆金曲獎被嫌「一堆歌手都不認識」，許常德點出批判者的盲點，圖為拿下最佳新人獎的21歲布農族女歌手Makav真愛。（圖／NOWnews攝影中心）

記者楊穎軒／綜合報導

第53屆金曲獎頒獎典禮日前落幕，當晚不少鄉民在PTT批判：「都沒有認識的音樂人」、「一堆不認識的藝人，超冷、超尬！」對此，曾經替蘇慧倫、許茹芸、王力宏和范曉萱等大牌寫歌、音樂閱歷近30年的資深音樂人許常德直言：「沒有新一代的入圍者，金曲獎就會是老歌金曲獎了！」

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許常德昨（2）日在臉書發文，坦言連業界朋友都問他，這次金曲獎得獎者和入圍者怎麼有那麼多歌手都不認得，「因為每個人只會記得學生時期聽的歌，我反而很開心因為金曲獎，讓我有機會拓寬我聽歌的範圍，沒有新一代的入圍者，金曲獎就會是老歌金曲獎了！」

▲金曲獎確定會出演的友MC HotDog熱狗、洪佩瑜，以及重金屬樂團血肉果汁機，將嗨翻小巨蛋。（圖／台視提供）
▲▼重金屬樂團血肉果汁機（上圖）在金曲獎的表演生猛有力；靈魂樂天后順子重唱經典曲，掀起回憶殺。（圖／台視提供）
▲▼重金屬樂團血肉果汁機（上圖）在金曲獎的表演生猛有力；靈魂樂天后順子重唱經典曲，掀起回憶殺。（圖／台視提供）
金曲獎評審團主席陳子鴻說：「流行音樂沒有主不主流之分。」不過許常德認為，流行音樂重點在「流行」，不然就講「音樂」就好，能不能主流要看命，也看堅持與努力，獎項只是為了讓大家更重視音樂，誰要得獎，請用力競爭，也請聽眾用心聽音樂，「每一種音樂人都可能得獎，這個『流』才能是真的競爭與活的包容。」

許常德說：「只有學生時期聽的歌會一輩子記住，而且沒有統一看法的音樂。」他最後補充，以前沒有網路的年代，沒有那麼多管道可以聽歌，所以歌比較容易紅。

▲▼MC HotDog熱狗（上圖）、孫盛希為新科金曲歌王、歌后。（圖／台視提供）
▲▼MC HotDog熱狗（上圖）、孫盛希為新科金曲歌王、歌后。（圖／台視提供）
▲▼MC HotDog熱狗（上圖）、孫盛希為新科金曲歌王、歌后。（圖／台視提供）
一番話發人省思，網友表示：「我雖然都不認得新生代歌手，但是肯定他們的音樂在某些年齡層的人身上必定留下不可遺忘的回憶，如同我們一樣」、「老師說的沒錯，我只有認識我們年輕成長過程的歌」、「蘇明淵有被訪問過，他得獎我更瞭解他的心路歷程，對歌曲的創作努力」、「可以從這地方聽到喜歡的音樂，認識了更多人，而不是說都沒聽過，時間是一直往前的，人才輩出！」

有趣的是，有人為許茹芸、梁靜茹、辛曉琪、李翊君、錦繡二重唱（錦雯和于子育）等始終和金曲獎無緣的實力派歌手抱屈，「不知道要等到何年何月才能拿1座（金曲獎）？」許常德回應：「不拿很輕鬆！」


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