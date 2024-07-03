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海巡署無法保護我國漁船致被中國扣押？國安人士曝關鍵因素

▲澎湖漁船大進滿88號2日晚間在金門外海作業時，遭中國海警船強行登檢，並要將船隻帶回。（示意圖／金馬澎分署提供）
▲澎湖漁船大進滿88號2日晚間在金門外海作業時，遭中國海警船強行登檢，並要將船隻帶回。（示意圖／金馬澎分署提供）

記者陳佩君／台北報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚8時10分遭中國海警強行登檢扣押，海巡艇緊追未果，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調。對此，知情人士今（3）日表示，本案漁船是在中國福建周邊水域作業，非我國管轄範圍，又此期間為中國休漁期間，確時存在違犯他國規定風險。

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海巡署昨晚發布新聞稿表示，晚間8時14分許接獲澎湖籍「大進滿88」漁船船主報案，其於金門料羅港東北東方23.7浬（限制水域外17.5浬、中線以西25浬），遭中國海警14057、14603等2艘登檢扣押，立即調派線上海巡10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，我方政府立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，一度與七艘中國海警船對峙，為避免升高衝突便停止緊追。

據了解，本案是中國在5月間宣布在其福建水域為期3個月的伏季休漁，禁止漁業作業，是違反中國伏季休漁規定。中國自1995年起，單方面實施每年自5月1日起為商業捕魚禁漁期，禁漁範圍包括黃海、渤海、東海及南海北緯12度線以北等地主張的海域，不管中國或外國漁船，皆須遵守這項禁令，即使有爭議的海域亦是，只是各區禁漁令開始日期不一致，長短有別。

國安人士指出，今年5月時，菲律賓政府就抗議中國單方面在南中國海頒布的每年長達4個月的休漁期，批評這個禁漁令使南中國海緊張升級，強調單方面實施禁漁令加劇西菲律賓海和南中國海的緊張，並呼籲北京停止違犯菲律賓主權和主權權利的「非法行動」。

該人士提到，同樣在今年5月，菲律賓民間組織召集的這個船隊由約100艘小型漁船組成，還有五艘稍大的漁船帶隊，該組織表示要維護菲律賓對斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）的主權主張，當時中國派出數十艘海岸警衛隊和海上民兵船隻前往南中國海一個有爭議的環礁，用大規模武力展示阻止來自菲律賓的一個民間抗議船隊。

國安人士指出，有鑑於中國近期於區域各方海域多有類似情形，為免可能風險，政府已請漁政、航政等單位，向漁民、航運單位提出提醒，注意可能風險。

對於海巡無法保護漁民說法，國安人士提到，本案漁船是在中國福建周邊水域作業，非我國管轄範圍，又此期間為中國休漁期間，確時存在違犯他國規定風險。

該人士說明，中國近期在東海、南海及我國金馬周邊水域，確實多有類似強勢作為，與過去不同，並引發國際各方關注與爭議，因此我方也特別要提醒海上作業國籍漁船注意可能風險。

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