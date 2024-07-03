澎湖漁船遭陸海警帶走 前艦長見「航跡對比圖」驚：恐已進入內水
澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間前往金門外海作業，突遭陸方海警船靠近強行登檢扣押，海巡獲報後派出3艇馳援未果，連人帶船被帶回大陸偵辦。對此，海軍中權艦前艦長、中華戰略學會研究員張競比對航跡圖，發現「大進滿88號」被捕時的船位，可能已進入大陸的內水。
政治中心／綜合報導
澎湖籍「大進滿88號」漁船2日晚間8時許在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘陸方海警船靠近後強行登檢，並掌控船上通訊聯絡等，將6人1船押往大陸，海巡署獲報立即趕抵現場馳援要求立即放人未果，最終為避免升高衝突，停止緊追，後續將由陸委會等單位協調，並呼籲陸方儘速釋放人船。
對此，張競今（3）日早上在臉書發文，將多張「大進滿88號」漁船的航跡圖PO出，該船最後一個AIS（自動識別系統）回報點在福建省晉江市圍頭角一帶。張競指出，「大進滿88號」被大陸執法機關艦艇攔捕時的船位，很可能不是在大陸領海，而是已進入內水，「請將烏坵嶼及東碇嶼兩島連線，對比航跡圖就可以知道真實狀況」。
據海巡署公布法規顯示，內水的定義為「海基線向陸一面的水域構成國家內水的一部份。故凡領海基線向陸之水域均是內水範圍，包括有潮間帶、海岸與領海基線間之海洋、海港、河港、內河、湖泊等。」