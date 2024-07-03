澎湖漁船遭陸海警帶走 軍事專家揪疑點：為何單找這艘？
澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間前往金門外海作業，突遭陸方海警船靠近強行登檢扣押，海巡獲報後派出3艇馳援未果，連人帶船被帶回大陸偵辦。對此，前空軍少校參謀、軍事作家邱世卿質疑，事發當時，海域有數十艘作業船隻，為何卻單單挑「大進滿88號」？
政治中心／綜合報導
澎湖籍「大進滿88號」漁船2日晚間8時許在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘陸方海警船靠近後強行登檢，並掌控船上通訊聯絡等，將6人1船押往大陸，海巡署獲報立即趕抵現場馳援要求立即放人未果，最終為避免升高衝突，停止緊追，後續將由陸委會等單位協調，並呼籲陸方儘速釋放人船。
對此，邱世卿在臉書發文指出，094型核潛艦浮航照片事件發生之後，在金廈海域抓小管的澎湖漁船被盯上，本來就是預期會提高的風險；但他質疑，當時海域有數十艘漁船，為什麼單單找大進滿88號？網友紛紛在貼文下方留言，「澎湖漁船不越過海峽中線是不是就沒事？」、「違反禁漁令」、「海巡署扣留兩位大陸漁民的大體很久了。為何海巡署還不給一個交代？」
據《中國時報》報導，由於近期兩岸關係緊張，對岸正值對岸「伏季休漁」期間，但是仍有許多漁船仍聚集周邊海域作業，引發中國漁民不滿，大陸海警打破長期默契，將一艘澎湖籍漁船扣押，殺雞儆猴意味濃厚。