罷免修法向白靠攏？傅崐萁認假連署「值得深思」國民黨沒既定立場
立法院內政委員會今（3）日召開選罷法修法公聽會，國民黨團總召傅崐萁會前受訪強調，「國民黨沒有既定立場」，希望廣納各界意見，他雖仍堅持罷免門檻25%應該接軌國際調高為50%，但也呼應民眾黨團的主張，認為假連署亂象是「值得深思的問題」。
記者林詠青／台北報導
國民黨團總召傅崐萁在「公職人員選舉罷免法實務精進」公聽會前受訪批評，立委當選要60%，「為什麼25%就可以罷免？」這違反世界潮流。尤其總統賴清德是雙少數總統，民進黨不只是國會沒有過半，賴清德也是40%的總統，「是不是要用報復性罷免來對付在野黨？這是各界都可以深思的問題。」他並強調，國際上罷免門檻多為50%，台灣原本也是，但在民進黨執政後修為25%，「造成國內這種報復性的政治擾攘不安」。
傅崐萁並數度表示，「國民黨沒有既定立場」，此時此刻在立法院，所有事情都可以討論，希望在今天公聽會討論的過程中廣納各方意見。所有中華民國的法律都因時制宜，可以討論或是修正，但重點在法律施行後，「我們國家是不是更加民主、更加安定」。
至於是不是要嚴格查核所有連署人的連署書？傅崐萁似乎也向民眾黨團「連署過程更嚴謹」的主張靠攏表示，去年總統大選有20多起連署案造假，「這也是我們值得深思的問題」。他並強調，希望理性討論，呼籲各界不要亂扣帽子。