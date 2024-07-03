38°C極端高溫烤蕃薯！雙北等13縣市熱到拉警報 午後降雨熱區出爐
太平洋高壓增強！極端高溫烤台南灣，今（3）日臺南、高雄、屏東，有38度極端高溫出現的機會，臺北、新北、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、花蓮、臺東有連續出現36度高溫的機會，午後降雨熱區範圍擴大，從「台南嘉義以北」到「中北部山區」都有機會，提醒民眾除了高溫外也要注意瞬間變天的午後雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今（3）日太平洋高壓勢力稍微增強，台灣附近轉東南風，各地雲量減少，臺南、高雄、屏東，有38度極端高溫出現的機會，臺北、新北、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、花蓮、臺東有連續出現36度高溫的機會，要留意家中長輩、小朋友以及寵物所處環境是否過熱，氣溫高對身體健康的壓力很大。
除高溫外，今日還有午後雷陣雨，發生的範圍也比較大，從台南嘉義以北到中北部山區都有機會，不排除有短時大雨發生機會，如果是在外工作，除高溫要注意以外，也要留意突如其來的大雨。
由於太平洋高壓勢力明後天會更強，並持續到週日，各地都是晴時多雲的天氣，這種高溫環境還要好幾天，大家要有心理準備這是對高溫的長期抗戰。不過也因為高壓強，午後雨在週四後會明顯變少，只剩山區零星發展，如果是前往山區工作或旅遊避暑，風險性反而比較低。
強盛的高壓籠罩台灣附近的西北太平洋，抑制颱風發展環境，目前仍看不出有颱風發展跡象。
中央氣象署也發布高溫警報，提醒今（3）日臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。