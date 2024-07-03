高雄新飯店「1300元睡到席夢思」還送丹丹漢堡 外觀與空間搶先看
南台灣高雄有新飯店！天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手合作，推出全新精品飯店「天成逸旅-舶寓高雄」，試營運期間推優惠價，即日起自2024年7月15日止預訂，享有2024年12月19日前雙人客房平日優惠3,600元起、四人房5,200元起，等於每人每晚最低1300元起就能睡到席夢思頂級床墊等高檔備品房間，早餐還將贈送丹丹漢堡、南豐滷肉飯等高雄在地特色早餐，並以客房餐飲服務(room service)的方式提供。業者表示，今（3）日起已可開放入住，飯店房間、外觀與一樓咖啡廳等空間，獨家帶您搶先看。
記者葉盛耀/綜合報導
天成逸旅-舶寓高雄(Voyage Kaohsiung by Cosmos Oasis)，位於高雄繁華的五福商圈，交通便利地處市中心，駁二藝術區、大港橋、六合夜市、中央公園等觀光景點近在咫尺。以「游港都緻生活」為飯店主題，融入海港、貨櫃、船舶…等設計概念，外觀則以貨櫃主體層層堆疊。
天成逸旅-舶寓高雄全館擁有28間各式客房與套房，挑高氣派大廳與花藝植栽，洋溢著優雅別致，自然光景引入，結合高雄周邊文化景點，透過深度的視覺意象及設計手法演繹，營造出在地港都韻境，成就出心之所向、身之所往的靜謐空間。
除此，為提供卓越的住宿體驗，飯店備有全天候便捷的洗衣、烘乾的自助洗衣服務，讓人感受到家的舒適與溫暖。另有健身房及結合台灣在地文化與設計的嚴選好品天成文旅概念店，同時即將進駐的時尚品味的中餐廳、美髮沙龍以及精緻花藝的複合式花店，還有能飽覽高雄美景的頂樓時尚酒吧。
房間更是每間客房都採用席夢思頂級床墊，配置百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、客房AI小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、Nespresso膠囊咖啡機及TWININGS唐寧茶，悉心準備義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品，並減少使用一次性備品來落實環境永續。
「遊港都緻生活」試營運優惠，優惠適用入住期間自即日起至2024年12月19日止，平日雙人入住，每房每晚3,600元起，四人房每房每晚5,200元起，每人最低1300元起就能住到。特殊節日或活動期間不適用此優惠。
尤其目前每房會依人數直接提供免費高雄在地特色早餐，消費者可在入住前選擇自己喜愛的餐點，入住隔日於客房內輕鬆享用。早餐品項包括有嚴選高雄飄香50年的「南豐滷肉飯」，能選擇控肉配滷魚肚、白菜滷等；或是號稱速食南霸天的「丹丹漢堡」，可搭配在地老店老江紅茶牛奶；喜愛粥品的則可以選擇海港鮮粥套餐，鮑魚干貝海鮮粥配上手工肉包、紅燒肉等，另也有健康營養滿分的朝氣蔬食套餐。
至於已逾25年沒有全新大型渡假飯店進駐的墾丁，則將有高雄市知名飯店hotel dùa將於今年下半年，直接進駐墾丁核心區，能步行一分鐘即抵達墾丁大街，還標榜在客房就能坐擁海景第一排優勢，外觀與空間更邀集五位大師級設計師操刀，打造出包含墾丁首座的「空中池畔酒吧」，能360度飽覽墾丁清晨到入夜的全日美景。另外一樓特色餐廳將邀五星級主廚進駐，另外還與燒肉集團「乾杯」攜手合作，將開設屏東獨家首店。