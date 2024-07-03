熱狗金曲獎麥克風被消音急下跪！曝「沒責怪任何人」：我hold住啦

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過熱狗表示，下台之後以及要離開會場之前，有很多相關單位的長官和工作人員跑去向他致意跟道歉，然而其實他根本沒有放在心上，「我真的沒有覺得怎麼樣」，且說雖然這是一次演出事故，可是多年後，「它可能會變成一個超屌的故事啊」，且在他多年的職業生涯中，舞台上各種突發狀況已經經歷過好幾次，早就知道要怎麼面對，所以當下沒有嘗試要去「救」什麼，就是很本能的直覺反應而已。
熱狗也說，這次事故後，沒有要責怪任何人的意思，當下也是馬上就笑笑接受說明與道歉，「反正我覺得我hold住啦，也完成了自己的表演」，且在金曲獎的神之剪輯下，他的這段演出在網路上也留下一個非常完整的舞台。最後他也要感謝所有觀眾和同行，因為大家的熱情與反應激勵著他，讓他臨時喊卡重新再來的行為，變得很自然又成立，甚至氣氛變得更嗨，「真的再次謝謝大家！」
不少網友大讚，「能第一時間看到這麼精彩又充滿啟發性的表演覺得感恩，謝謝熱狗」、「這種大場面真的只有狗哥可以讓場面變得更嗨」、「哥是見過大場面的」、「危機就是轉機啊，直接成為經典」、「有點小可惜，但能看到完整的演出，會讓人百看不膩，前奏就讓人很震撼了，重點最後拿到雙獎」。
針對麥克風被消音，主辦單位台視也做出回應，表示成音工程設備委由「穩立舞台音響燈光工程有限公司」負責，6月29日當晚頒獎典禮演出前，經穩立工作人員檢查麥克風電量為滿格，不過在演出開始前，就發現聲音無法傳輸，因此立即啟用備援麥克風，「卻因現場工作人員將備援麥克風編號回報錯誤，導致現場音控人員未能正確操作相對應之音軌，致使現場成音出現異常」，坦言是工作人員疏失，為此感到十分抱歉。
更多「第35屆金曲獎」相關新聞。