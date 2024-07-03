「拆樑」是不可能任務！黃暐瀚分析：罷免謝國樑會成案但不會成功
基隆市長謝國樑面臨罷免危機，公民團體發起的罷免連署第二階段已過門檻，最快9月中旬進行罷免案投票。不過資深媒體人黃暐瀚說，謝國樑罷免案雖然會成案，但不會成功，民進黨即使在地方選舉、總統大選多次勝選，但在基隆的票數都不算高，限在罷免投票，投票率更不會高，要跨過跨7萬6000票過關門檻，根本是不可能的任務。
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚於政論節目《57爆新聞》表示，罷免謝國樑的連署門檻會過關，一是因「青鳥行動」，二是「年輕人討厭藍營某些政治人物」，當這些政治人物力挺謝國樑時，謝也就被這些人的「仇恨值」影響，所以謝國樑面對罷免態度低調，且努力做好市政的方向是正確的，因為即使民眾討厭國民黨，也不見得就很痛恨謝國樑，相較之下，過去曾被罷免成功的前立委陳柏惟、桃園市前議員王浩宇，會被罵免成功，就是因為罷免期間還對嗆群眾，拉高仇恨值。
黃暐瀚說，罷免成功門檻需要約「7萬6000票」，但謝國樑在競選基隆市長時，可以拿到「9萬6000多票」，與罷免門檻相差2萬多票以上。而民進黨兩次基隆選舉，2022市長選舉，蔡適應僅拿「7萬1000多票」、2024立委選舉，鄭文婷也只拿6萬9000票，都比罷免門檻還低。
黃暐瀚結論，國民黨也已經啟動「固樑小組」反擊，且基隆市副市長更是民眾黨籍，所以最終民進黨只能開出「偏綠選票」，很難達到7萬6000票門檻。