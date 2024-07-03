澎湖漁船「休魚季」捕魚遭陸海警帶走！海巡署：中國領海內遭登檢
澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間前往金門外海作業，突遭陸方海警船靠近強行登檢扣押，海巡獲報後派出3艇馳援未果，連人帶船被帶回中國大陸偵辦。海巡署今（3）日證實「大進滿88號」是在中國伏季休漁期間在中國領海內遭到中國海警登船攔檢，盼中方能儘速放人。
記者呂炯昌／台北報導
海巡署今日上午舉行記者會說明澎湖籍「大進滿 88」漁船救援過程，海巡署副署長謝慶欽表示，昨日晚間8點14分，本署接獲澎湖籍「大進滿 88」漁船船主報案，其於金門料羅港東北東方 23.7，也就是金門限制水域外 17.5浬，遭中國海警2艘登檢扣押，海巡署立即調派線上10081艇、3505艇急速馳援，採攔截航線深入船隊中，試圖救援我國漁船，並增派10039艇緊急出勤前往協處。
謝慶欽表示，晚間9點14分，本署10081艇遭3艘大陸海警船攔阻，距離「大進滿88號」1.6浬、距晉江岸際5.4浬、陸方領海基線內2.9海浬，我方立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，陸方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾，另偵獲周邊尚有4艘中國海警船往現場集結，海巡署10081艇及 3505 艇持續向陸方廣播要求釋放「大進滿88號」未果，為避免升高衝突，停止緊追。
謝慶欽表示，昨日晚間10點30分「大進滿88號」已被中國海警就帶往中國圍頭港，經查我方漁船被中國海警登檢位置距離晉江深滬鎮11.2海浬，距離陸方領海基線2.8海浬，位在陸方領海內，後續將由陸委會、漁業署接洽陸方，呼籲陸方不要用政治因素處理此事件，儘速放船放人。