轟鏡電視調查小組違法違憲「亂來！」綠委集體離席抗議
國會改革法案上周生效，國民黨立院黨團今（3）日首開「第一槍」，將成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組，立法院日交通、司法與法制委員會召開聯席會議，商討運作要點等事宜，對此民進黨立委暨司委會召委鍾佳濱發言時表示，沒有收到院會的交付，此外國會濫權法案下周進行聲請釋憲相關程序，在妾身未明情況下要召開，有違法違憲之虞，痛批「會議根本亂來！」最終綠委集體離席表達抗議。
記者陳威叡／台北報導
國民黨立院黨團今日將成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組，立法院日交通、司法與法制委員會召開聯席會議，商討運作要點等事宜，對此司委會召委鍾佳濱發言時表示，並沒有收到院會的交付，因此會議根本不合法，此外國會濫權法案下周進行聲請釋憲相關程序，在妾身未明情況下要召開，有違法違憲之虞，痛批「會議根本亂來！」
莊瑞雄則要求陳雪生有必要在會議前說明，依法應由院會交付各委員會聯席，各委員會不得私自召開聯席委員會，這部分要說明清楚；林俊憲則強調，藍白既然已經是國會多數了，成立調查小組更應該遵照程序，要通過可以但要按照程序來。
許智傑發言時則說，自己是面帶笑容但心裡沉痛，今日會議不僅不合程序也不合法會議，質疑照程序來有這麼困難嗎？喊話陳雪生「趕快裁決停止吧！」最終綠委手舉「違法會議、會議無效」與「藍白擴權、目無法紀」等標語表達不滿，最終集體離席抗議。