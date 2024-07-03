罷免修法公聽會拆樑、挺樑人士都到了 他要國民黨向陳柏惟道歉！
立法院內政委員會今（3）日舉行《公職人員選罷法》修法公聽會，包括「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉、前立委陳柏惟及高雄市議員張博洋；以及表態力挺基隆市長謝國樑的律師葉慶元都到場。張博洋質疑，國民黨自己面對罷免就想改變遊戲規則，「我想這是對台灣民主一個最大的藐視」，如果國民黨主席朱立倫這樣主張，就該跟被25%門檻罷免的前立委陳柏惟道歉。
記者林詠青／台北報導
立院內政委員會今由國民黨立委許宇甄主持、召開「公職人員選舉罷免法實務精進」公聽會，現場「拆樑」、「挺樑」人士都到場。律師葉慶元曾公開表態支持基隆市長謝國樑，他在公聽會上強調，放眼全球，中央層級的罷免都極為罕見。他認為，國會修法不應跟任何個人罷免行動有關，而是要看法律本身合不合理，「不能夠造成少數罷免多數的狀況」。
葉慶元會前受訪時也表示，這次《選罷法》修法謝國樑本身沒有任何意見，「我先前也沒有跟他討論過」。但他認為，國民黨提出調高門檻接軌國際及程序方面的主張，「我覺得這是可以考量的方向」。
而台灣基進高雄市議員張博洋今天受訪時則強調，「我認為國民黨這次貿然提出調高門檻，就是對台灣公民權利的剝奪。」他並批評，國民黨自己面對罷免的時候就想翻盤、改變遊戲規則，「這是對台灣民主一個最大的藐視」。
張博洋指出，前高雄市長韓國瑜當時的罷免票數遠高於得票數，應該沒有少數罷免多數的問題。而前立委陳柏惟當初在中二選區被罷免的門檻就是25%，但當時國民黨卻聲稱成功罷免是「民主勝利」。如果國民黨現在認為要調高罷免門檻，首先應該回應是不是為了拯救基隆市長謝國樑？第二就是必須為當年支持罷免陳柏惟道歉。