他排尿不順背痛！半年後已攝護腺癌晚期　腰椎被癌細胞吃出好個洞

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針對腫瘤骨轉移，陳冠宇指出，目前有多種治療方式，包括手術處理，對於已造成骨質大量損壞，且位於影響身體活動的長骨，可針對病灶進行預防性的骨科手術固定，但若骨轉移發生於人體中軸脊椎骨，並造成脊椎的壓迫，則可能安排緊急手術減壓。
骨轉移的第2種療法是放射線治療，針對骨轉移部位使用放射線殺死局部癌細胞，可減低局部的疼痛感，也可緩解骨頭對脊椎的壓迫，常於手術結束後進行。
第3種療法是骨骼藥物，目前有2種藥能控制腫瘤細胞造成骨質損害，分別為「雙磷酸鹽」與「單株抗體（Denosumab）」，都可降低癌細胞對骨質的吸收作用，協助骨質回復與強化，皆為注射劑型，病人每個月到醫院接受1次門診治療即可。
不過陳冠宇說，根據統計，4%的病人長期使用這2種藥會發生下顎骨壞死，因此用藥前會安排口腔健康檢查，如有拔牙需求，也要暫停治療；此外，少數患者會發生低血鈣，發生局部肌肉抽筋或嘴角麻木感等，這時可多攝取維生素D與鈣片以降低副作用。
陳冠宇提醒，骨頭疼痛是很容易忽視的症狀，產生併發症後，恐對身體造成長久傷害，民眾應多加關心、警覺自己健康，隨時注意身體的警訊，若有持續且不明原因的骨頭疼痛，應儘早就醫處理。