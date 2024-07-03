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他排尿不順背痛！半年後已攝護腺癌晚期　腰椎被癌細胞吃出好個洞

▲近70歲男性下背疼痛、排尿不順長達半年，就醫檢查證實罹患攝護腺癌。（示意圖／取自Unsplash）
▲近70歲男性下背疼痛、排尿不順長達半年，就醫檢查證實罹患攝護腺癌。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

一名年近70歲男性最近下背疼痛，且排尿不順已有半年，於是到醫院檢查，發現有慢性腎臟功能惡化，後續進行腰椎X光片檢查，更發現骨頭出現多處侵蝕病灶，經攝護腺穿刺檢查，才證實罹患攝護腺癌，並已轉移到骨頭。

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柳營奇美醫院血液腫瘤科主治醫師陳冠宇說，除了肝臟與肺臟，骨骼是癌症轉移第三高的器官，腫瘤細胞會與成骨細胞、蝕骨細胞和骨質產生複雜的反應，造成的副作用如疼痛、病理性骨折、脊椎壓迫，甚至因高血鈣引發意識改變，嚴重影響生活。
 
針對腫瘤骨轉移，陳冠宇指出，目前有多種治療方式，包括手術處理，對於已造成骨質大量損壞，且位於影響身體活動的長骨，可針對病灶進行預防性的骨科手術固定，但若骨轉移發生於人體中軸脊椎骨，並造成脊椎的壓迫，則可能安排緊急手術減壓。

骨轉移的第2種療法是放射線治療，針對骨轉移部位使用放射線殺死局部癌細胞，可減低局部的疼痛感，也可緩解骨頭對脊椎的壓迫，常於手術結束後進行。 

第3種療法是骨骼藥物，目前有2種藥能控制腫瘤細胞造成骨質損害，分別為「雙磷酸鹽」與「單株抗體（Denosumab）」，都可降低癌細胞對骨質的吸收作用，協助骨質回復與強化，皆為注射劑型，病人每個月到醫院接受1次門診治療即可。

不過陳冠宇說，根據統計，4%的病人長期使用這2種藥會發生下顎骨壞死，因此用藥前會安排口腔健康檢查，如有拔牙需求，也要暫停治療；此外，少數患者會發生低血鈣，發生局部肌肉抽筋或嘴角麻木感等，這時可多攝取維生素D與鈣片以降低副作用。

陳冠宇提醒，骨頭疼痛是很容易忽視的症狀，產生併發症後，恐對身體造成長久傷害，民眾應多加關心、警覺自己健康，隨時注意身體的警訊，若有持續且不明原因的骨頭疼痛，應儘早就醫處理。
 

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