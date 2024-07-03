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殺手最後的浪漫！Klay Thompson要求Curry不要向勇士「施壓」續約

▲根據《The Athletic》報導，Klay Thompson曾請求Stephen Curry不要動用其在球隊中的重大影響力，向管理層施壓以確保自己回歸，避免形勢升溫。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《The Athletic》報導，Klay Thompson曾請求Stephen Curry不要動用其在球隊中的重大影響力，向管理層施壓以確保自己回歸，避免形勢升溫。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士4冠明星射手Klay Thompson在這個夏天離開自已參與創建的王朝球隊，加盟達拉斯獨行俠，這被視為是一個時代終結的象徵。聯盟中許多人對此感到疑惑，Thompson怎麼會想離開他深愛、也深愛他的城市和組織呢？對此《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater用長文透露事情內幕，包括要求Stephen Curry不要為自己向球隊施壓，以及賽季中被降為替補以及勇士高層的續約態度是如何推動他最終選擇離隊。

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K湯和勇士在賽季中　就已出現裂痕

Slater透露從上賽季開始，Thompson就和勇士隊的關係開始出現裂痕，並在過去幾周最終使他的離隊成為定局。根據聯盟消息來源透露，Thompson要求Stephen Curry不要動用其在球隊中的重大影響力，向管理層施壓以確保自己能續約回歸，避免談判形勢升溫。

在過去10多年裡，當Thompson健康時，他一直擔任勇士隊的先發得分後衛，連續出賽727場。這不僅是一個頭銜，更是一種身分象徵。但在上賽季對猶他爵士的比賽前，他被總教練Steve Kerr降為替補。

但現在這個位置將交給Brandin Podziemski，當Thompson為勇士隊命中第一記三分球（包括季後賽）時，前者只有8歲。這個消息並沒有得到溫和的對待。據球隊消息來源透露，Thompson當天對Kerr和他的團隊進行了猛烈抨擊，並且抱怨他將在夏天離開球隊。整個賽季，K湯即將成為自由球員的可能性都在勇士隊征戰的背景之中。

管理層對Thompson續約冷處理　他選擇直接走人

Kerr的幾次敏感執教決策造成了一些影響，但導致這次分手的重大關係破裂，主要是管理層。Slater表示球隊消息源透露，勇士在Thompson 3年的續約資格期內，採取了一種冷漠且基本不溝通的態度來處理他的下一合約，這其實也是過去高層對於其他勇士冠軍成員的一貫續約態度，但這次的事情結果和過往都不一樣。

當勇士隊在休賽季優先名單上將Thompson的續約降級後，他的決定變得簡單起來。勇士隊和Thompson以及其經紀人之間幾乎沒有溝通，最終在這個周期內也沒有提出任何報價。

Slater說勇士隊當時的計劃是在處理其他業務後，最終會根據市場情況向Thompson提供一份有競爭力的報價，但最終他們沒影機會這麼做了。許多聯盟消息人士說，Thompson離開的決定實際上在數周前就已經非正式地做出了。


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