殺手最後的浪漫！Klay Thompson要求Curry不要向勇士「施壓」續約

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Slater透露從上賽季開始，Thompson就和勇士隊的關係開始出現裂痕，並在過去幾周最終使他的離隊成為定局。根據聯盟消息來源透露，Thompson要求Stephen Curry不要動用其在球隊中的重大影響力，向管理層施壓以確保自己能續約回歸，避免談判形勢升溫。
在過去10多年裡，當Thompson健康時，他一直擔任勇士隊的先發得分後衛，連續出賽727場。這不僅是一個頭銜，更是一種身分象徵。但在上賽季對猶他爵士的比賽前，他被總教練Steve Kerr降為替補。
但現在這個位置將交給Brandin Podziemski，當Thompson為勇士隊命中第一記三分球（包括季後賽）時，前者只有8歲。這個消息並沒有得到溫和的對待。據球隊消息來源透露，Thompson當天對Kerr和他的團隊進行了猛烈抨擊，並且抱怨他將在夏天離開球隊。整個賽季，K湯即將成為自由球員的可能性都在勇士隊征戰的背景之中。
管理層對Thompson續約冷處理 他選擇直接走人
Kerr的幾次敏感執教決策造成了一些影響，但導致這次分手的重大關係破裂，主要是管理層。Slater表示球隊消息源透露，勇士在Thompson 3年的續約資格期內，採取了一種冷漠且基本不溝通的態度來處理他的下一合約，這其實也是過去高層對於其他勇士冠軍成員的一貫續約態度，但這次的事情結果和過往都不一樣。
當勇士隊在休賽季優先名單上將Thompson的續約降級後，他的決定變得簡單起來。勇士隊和Thompson以及其經紀人之間幾乎沒有溝通，最終在這個周期內也沒有提出任何報價。
Slater說勇士隊當時的計劃是在處理其他業務後，最終會根據市場情況向Thompson提供一份有競爭力的報價，但最終他們沒影機會這麼做了。許多聯盟消息人士說，Thompson離開的決定實際上在數周前就已經非正式地做出了。