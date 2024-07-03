通緝犯北上開毒趴！聽到門鈴響心虛爬窗 不慎失足墜樓身亡
新北市汐止東勢街一處社區大樓，昨天39歲鄭姓通緝犯與兩名男子在屋內吸食毒品，社區住戶察覺有可疑份子通報警方，警方因而登門查訪，3人心虛爬窗逃逸，鄭男不慎墜落社區停車場，緊急送醫搶救宣告不治。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，汐止分局近期獲報東勢街某出租套房有可疑人士出沒，昨天下午員警由保全陪同前往按門鈴，不過無人應答，不久後社區住戶告知有不明男子掉落社區停車場，員警趕抵現場發現鄭姓男子命危，緊急送醫不治。
後續經警方調查，鄭姓男子為毒品通緝犯，調閱監視器後發現，鄭男和楊姓友人在6月30日租車北上汐止，楊男到案後向警方坦承，案發當下他與鄭男以及另名32歲周男正在屋內吸食毒品，聽見門鈴響，一時情急就爬穿逃逸，豈料鄭男不慎失足。
警方也在楊男車上發現K他命殘渣、K盤及吸管等證物，詢後將楊男依違反毒品危害條例嫌，移請士林地檢署偵辦，並已聯繫鄭男家屬前來認屍，鄭男確切死因仍待檢察官相驗釐清。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995