中國網紅花42萬娶「超兇」寮國新娘！下嫁原因好單純：我想吹冷氣
40歲台灣髮型設計師Nick日前分享自己花70萬，迎娶18歲的越南新娘陳氏錦貴，掀起網友論戰。而在中國也有網紅「林老師」花錢娶外籍新娘，他付了台幣42萬娶了一名小14歲的寮國新娘，女方還擁有「童顏巨乳」的不科學身材。林老師常在YouTube上分享與嫩妻的婚姻生活，愛妻日前首度自曝答應嫁的樸實原因，「我住的地方沒有空調太熱了，想吹一下空調。」
記者薛羽彤／綜合報導
中國網紅林老師在YouTube頻道紀錄和寮國老婆的旅行和日常生活，妻子不僅擁有甜美的臉蛋，胸前的好身材更是吸人目光。不少網友對於兩人的相識、生活感到好奇，林老師解釋寮國這邊的相親規矩就是男方一旦到女生老家，就一定要結婚，「所以我們就結婚了。」
關於聘金，林老師解答總共花費約1萬3千美金（約新台幣42萬），包括給村長辦證、買豬的費用，真正作為聘金的費用不到1萬美金。林老師近日也在影片中，詢問愛妻為何答應嫁給他的原因，女方承認「住的地方沒有空調太熱了，想吹一下空調。」林老師接著笑問：「所以妳想吹空調，你不喜歡我？」老婆趕緊回答：「喜歡你的呀！」笑說只是有空調更好。
林老師娶到寮國年輕身材好的老婆，引來大批男網友投以羨慕的眼神，紛紛表示，「台灣與寮國關係不好，可以辦嗎？」、「有這種身材的老婆...你能活著都是奇蹟」、「林老師你前世是不是拯救了一個城市」、「林太太說想吹空調，太有趣了」。還有網友說老婆只想要吹冷氣，而且長相貌美要求不多，大讚能娶到這種老婆很棒，林老師也回應：「沒見過世面的時候是最好騙的。」