日參議院友台組織「TY會」訪高　力邀陳其邁率團訪日

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「TY會」台灣訪問團，由團長滝波宏文參議員偕同吉川有美、清水真人、加田裕之等參議員席間訪團成員也紛紛分享與高雄的淵源外，隨後也前往紅毛港保安堂，向安倍晉三前首相銅像獻花致意。
陳其邁也感謝日本民眾於日前台灣地震及疫情時對台灣的支持與援助，呼應安倍前首相時常提及的「台灣有事，日本有事」，也是安倍前首相精神的實踐。陳其邁並分享亞洲的和平奠基在安倍前首相生前大力推動的「印度太平洋戰略」，至今仍是維持印太和平穩定的重要戰略，台日間更應在變動的時局中互相支持，成為緊密的合作夥伴。
陳其邁提及高雄近年積極推動產業轉型，台積電等半導體產業供應鏈落腳高雄，台日間互為重要經濟安全戰略夥伴，未來將持續推動半導體產業鏈、青年學生交流、校際合作、產業人才庫互惠，使台日雙邊在各領域緊密合作。
滝波參議員則分享，日本「TY會」為其與吉川參議員設立，名稱係由兩人姓氏羅馬拼音字首組成，而現今「TY」有了更深一層涵義，兩字於日語中可代表「台灣友好」之意（日文發音TAIWAN YUKOU），廣邀參議院友台議員加入。
身為台灣女婿的滝波參議員大力讚賞高雄市在新冠疫情期間的防疫成績，認為應將臺灣成功的防疫經驗與全世界分享，遂與同僚在日本參議院發起臺灣加入WHO的決議提案，並促成捐贈台灣疫苗活動。