影／嘆罷免成政治鬥爭籌碼！藍委：門檻過低成為輸不起的報復工具

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許宇甄在公聽會中指出，選罷法在2016年修法後，公職人員門檻從同意票數變成原選區四分之一以上，且同意大於不同意票，修法通過後有成功例子也有失敗例子，罷免制度雖然有機會下架不適任公職人員，但也要警惕，不該成為政治鬥爭籌碼，更不能成為政治報復工具，「當罷免門檻過低時，就可能成為少數人為了罷免實現私利，而削弱民主」。
許宇甄提到，這幾年罷免的提案經常發生，這跟低門檻設計有很大的問題，現行的罷免門檻過低，除了會變相鼓勵罷免外，也讓敗選一方容易操作罷免，成為選舉的延長賽，不但不利於民主良善發展，且讓浪費國家社會資源，所以在2016年選罷法修法後的罷免制度，已經變成罷免比當選還容易的畸形制度。
許宇甄指出，現行門檻過低，已被專家學者多次討論，因為罷免權具有破壞性職位、破壞政治的穩定性，脫離憲政常軌，應要修正現行選罷法中的罷免制度規定。
許宇甄說，她這次修正第75條規定，就職未滿一年者不得罷免，因為沒有明確的規定，導致很多的里長、民意代表一上任，就有人啟動罷免，讓他們沒辦法真正好好做事，就要必須面對罷免；此外，她也提議新增同意票數，超過被罷免的人當選票數，較符合公平正義，也就是說，不能讓少數的民意去否決多數的民意。
許宇甄認為，因低門檻的罷免設計，且罷免連署規範不夠嚴謹，導致有心人都拿著名冊亂抄，加上中選會的不作為，已為這系列罷免帶來一系列不良影響，「罷免的門檻偏低、連署的方式過於寬鬆，已成為罷免者，成為輸不起的報復工具」，期盼朝野能共同努力，修復被破壞的民主制度。