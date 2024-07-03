卓榮泰拋「戶政勾稽解決少子化」 黃揚明一聽傻了：沈伯洋概念
行政院長卓榮泰日前表示，面對少子化問題，戶政單位可將適婚年齡的未婚青年，或是結婚未生子的民眾，透過資料勾稽後，以便介紹獎勵政策，被質疑是查水表，引發熱議；卓榮泰隔日受訪解釋，因時間有限講得比較簡短引起誤會。對此，資深媒體人黃揚明直呼，卓榮泰的說法概念，正是沈伯洋說的「從A片判知政治傾向再精準投放資訊」。
政治中心／綜合報導
民進黨立委沈伯洋日前在政論節目上提到，成人網站是搜集個資的好地方，因此大家要更小心，且成人網站個資很重要，甚至有研究指出可判斷政治立場，此番話引發熱議，更引來在野黨訕笑與嘲諷。沈伯洋事後還原當時始末，說明當時短短3分鐘對話完全沒提到統戰，只是提到蒐集個資的風險與一個學術有名的研究，提醒大家保護自己與國家的重要性，沒想到也可以被攻擊。
內政部1日舉辦「2024年全國戶政日活動」，行政院長卓榮泰出席時並致詞時表示，面對少子化問題，戶政單位可將適婚年齡的未婚青年，或是結婚未生子的民眾，透過資料勾稽後，以便介紹獎勵政策。對此，有網友質疑是查水表，引發熱議。卓榮泰2日受訪解釋，昨天時間有限講得比較簡短引起誤會，而昨日有一獎項內容就是具體措施加強宣導的有功人員，是在這樣的基礎上希望同仁更精進，強調「沒有逾越現在進行的各項工作。」
對此，黃揚明2日在臉書發文，直呼「卓榮泰的說法概念，正是沈伯洋說的『從A片判知政治傾向再精準投放資訊』。」