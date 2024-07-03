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前50名有上榜！越捷航空再度入選越南《富比士》　台灣新航線開賣

▲ 越捷航空再度入選越南《富比士》，台灣新航線也正好開賣。（圖／越捷航空提供）
▲ 越捷航空再度入選越南《富比士》，台灣新航線也正好開賣。（圖／越捷航空提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

越捷航空再度入選越南《富比士》，台灣新航線也正好開賣，目前提供9條直飛航線，連接台灣主要城市及越南各大城市，包括台北、台中、高雄與胡志明市、河內和富國島，讓台灣各地的旅客都能更便利地前往越南。

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越捷航空再次榮登2024年越南《富比士》雜誌年度前50家上市公司榜單，展現其在越南股市中的卓越地位。根據2023年的財務報表，越捷年收入約達新台幣745億元（58.3兆越南盾），成長率達45%，排名第五。

其他前10家公司包括Petrolimex、Hoa Phat、PV Gas、Vinamilk和FPT等知名企業。今年6月起，台中、高雄至富國島的直飛航班正式啟航，飛行時間僅3.5小時，為中、南台灣的旅客帶來便捷舒適的旅行體驗，讓旅客可以盡情享受富國島的美麗海灘。

根據越南財政部訂定標準，越捷航空被《航空金融雜誌》評為財務和運營健康的全球 50 家最佳航空公司，以及榮獲越南50家最有價值品牌、越南表現最佳公司前50名、越南股市十大企業治理公司之一，並由胡志明市證券交易中心評比為排名前20家永續發展分數最高的上市公司之一。

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