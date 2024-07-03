李亦伸專欄／台灣職籃「新聯盟」外籍生全面出局　長痛不如短痛

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大專外籍生過去幾年在大專籃賽氾濫已成趨勢，這些外籍生除了莫巴耶還有個人攻防能力，其他外籍生想要以本土球員資格在台灣職籃取得一席之地，打出存在感，成為職籃主要輪換球員少之又少。
新聯盟決策太快大轉彎，造成外籍生措手不及權益受損，確實是新聯盟必須要被檢討之處，但這也是新聯盟「革新」必要之舉。從台灣職籃新聯盟總體發展和台灣籃球走上健康、健全之路，排除外籍生當本土球員使用，進一步還可能控制大專籃球外籍生過度氾濫問題，這也是很健康的變革。
從幾個面向去看職籃、大專籃球、台灣籃球產業文化總體發展利弊，就算決策粗暴+決策時間粗糙，我是支持新聯盟決策，長痛不如短痛。
1、台灣職籃過去四年就是「特例」太多，外籍生、華裔、洋將、薪資都在各種妥協或各球團利益考量下決策，現在從基本面限縮做出規範，這才是聯盟建立機制、公平、永續最適當方式。
2、外籍生不能在職籃當本土球員用，他們可以去SBL超籃就業打球，這個舞台可能更適合他們實力和能力，適才適所。而且SBL由中華籃協承辦負責，真的實力出眾能力出色外籍生，籃協也可以考慮歸化。
3、台灣職籃二合一後，11支職業球團對外籍生需求可能會增加，因為競爭力和實力考量，每隊壓力更大，像莫巴耶這種實力出眾外籍生未來也會不斷被引進，現在不革新做出規範，未來對職籃發展和機制只會更亂更難取得公平協議。
4、職籃發展必須面面俱到，本土球員、產業文化、大專籃球、國家隊、青年好手培育，每個細節都很重要，外籍生在台灣職籃總體發展重要性和關鍵性都不如這幾個層面，就算決策粗暴，那也不該是職籃必須要優先考慮的事務。
5、中華籃協應該可以考慮SBL每隊可以吸收兩名外籍生，但只能有一人上場(一上一下)，以目前所有外籍生能力來看，除了莫巴耶，其他外籍生更適合在SBL打球，過去四年大多數大專籃球外籍生在職籃都很難找到定位和存在感。
新聯盟需要擔心因為外籍生不再擁有身分特例，影響票房、聲量、形象和球迷進場意願，或許會有一些些，但影響真的有限，做正確的事和決策，在公平和建立聯盟永續經營機制前提下大膽前進，這是好的開始。