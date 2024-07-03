名醫江坤俊爆偷吃護理師 回應吐家庭狀況「對方是熟識同事」
外科名醫江坤俊曾是節目《醫師好辣》的常客，愛家好男人形象深植人心，早有正宮的他被爆出在醫院黏TT一位女護理師，並且一起回到醫院後方一處公寓社區。對於這起緋聞，《NOWnews今日新聞》求證江坤俊經紀人，經紀人表示：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」
記者林奕如／台北報導
外科名醫江坤俊累積許多婆婆媽媽粉絲，沒想到，爆出和護理師黏TT的緋聞，據《鏡週刊》報導，江坤俊被拍到和醫院一名護理師約會，兩人同進同出醫院後方社區，直到凌晨3點，都未再見到人車出來，身旁同事眼裡都是「看破不說破」。
江坤俊時常在臉書上分享與患者接觸的心情，粉絲專頁擁有60萬人追蹤，他也常分享與愛妻的互動，上個月才曬出老婆的畢業照，慶祝愛妻從EMBA畢業，「人生有很多里程碑，真的恭喜又完成一個，可以朝下一站前進了。」放閃對老婆的愛意。
江坤俊現職為敏盛綜合醫院副院長，有「乳癌名醫」之稱，因常上節目分享健康資訊廣為人知，又因親切形象深得人心，而有「暖心名醫」的封號。他時常在臉書分享和病患互動的過程，前幾日才透露剛幫一位40多歲的女性動完手術，手術結束他請家屬前來，從病患的媽媽口中得知，病患先生先去接小孩下課再過來，他深感自己責任重，「每次幫病人動手術，雖然結束時常常累癱在辦公椅的椅子上，但我知道這很值得，因為我要負責的不是一個人，是一家人。」