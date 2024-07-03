新壽改善計畫核定8月完成！金管會估RBC可望達標 三商壽仍待討論
針對新光人壽及三商美邦人壽資本適足率（RBC）未達法定的200%，目前2家壽險公司也都提出財、業務改善計劃，金管會保險局長施瓊華今（3）日在立法院財政委員會表示，已核定新壽改善計劃包括增資及發債，估計8月底完成，RBC可回到法定標準。至於三商美邦人壽部分，由於改善時程拖太長會到明年，還要再討論才能確定，年底前應該會有進展。
記者顏真真／台北報導
由於新光金控董事長陳淮舟請辭，新光金人壽7月1日臨時董事會通過，推舉新光人壽董事長魏寶生升任金控董事長，並同時兼任人壽董事長，並強調將依循對主管機關的承諾，完成125億元現金增資及發行次順位債券25億，轉投資子公司新光人壽，強化新光金及子公司資本結構，力拚RBC達標。
今日在立法院財委會民進黨立委李坤城今日在財委會質詢也問到，目前新光人壽及三商美邦人壽RBC還未達標，兩家公司的改善情況如何RBC何時才會達標?保險局長施瓊華則表示，新壽已有提交財、業務改善計劃，有現增及發債，也有給具體時程8月底就會完成。
施瓊華說，由於新壽8月底就可完成增資及發債，評估新壽RBC可回到法定標準，因此，金管會也已核定新壽的改善計劃。
至於三商美邦人壽部分，由於三商美邦人壽要發特別股，要找策略投資人，這部分時程較沒具體，時間會拉長到明年，我們覺得太長，要求他們把時間盡量往前，這部分還要再討論，要看採取措施時間是否合理，今年底前應該會有進展。