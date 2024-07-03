中國海警硬押走澎湖漁船是「報復賴清德」？高層苦笑：認知作戰

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對於有媒體報載漁民說法，稱中國此舉是對賴清德一種報復，海巡高層直言，這並非賴清德上任後才發生，過去也有漁船越界捕魚遭登檢狀況。據了解，民國92年以來中國海警船對我國漁船、民船的騷擾案例，過去伏漁季是3次，其中2次疑似不法，1次為初日號政治性登檢，不含本次在內總共6案20船。
該人士說，今年2月，中國海警船在金門大二膽與五通水道附近海域，強行登檢我方遊艇「初日號」約30分鐘，遊客驚嚇不已，金門海巡隊第一時間隨即前往護航，結束一場虛驚；而本案事發海域屬金門禁限制海域外，遭中國劃為領海，自6月中旬以來，中國海警船已有4次出現在該海域。
此外，該人士提到，各國也飽受中國海警船侵擾，7天前才剛剛發生中日對峙；今年6月底，中國海警船與日本海上保安廳（相當於海巡署）船隻在東海爭議性的釣魚台列嶼附近對峙，中國海警局表示「敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件」，日方也回應，該海域的4艘中國海警船中，有2艘昨天駛向在釣魚台周邊領海進行作業的日本漁船，但「遭警告不得靠近」，並「被反覆要求駛離」。
該人士進一步說，中國海警局於6月15日起實施新發布的「海警機構行政執法程序規定」後，曾針對一艘開入南沙群島仁愛暗沙鄰近海域的菲律賓運補船，登臨檢查與強制驅離。中國海警指責其違反「國際海上避碰規則」、「以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方」，並稱依法對菲船隻採取「管制措施」，處置「合理合法、專業規範」。
此外，黨政人士補充，中國近期在東海、南海及我國金馬周邊水域，多有類似強勢作為，已經引發國際各方關注與爭議，國內卻有有心人士刻意扯到兩岸關係、報復賴清德進行惡意連結，其心可議。