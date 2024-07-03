大谷翔平名字竟被寫錯？開心致贈球棒給博物館　發現尷尬拼音錯誤

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本媒體《體育日本》的報導指出，位在紐約的美國國家棒球名人堂暨博物館，預計將在明年7月舉辦「跨太平洋的美日棒球交流」展覽，介紹日本、美國的棒球史外，也將展示大谷翔平、鈴木一郎、達比修有等知名的旅美日籍選手球具。
博物館方特地在道奇隊主場舉辦記者會，邀請日籍球星大谷翔平、山本由伸，以及道奇總教練Dave Robertst出席，大谷翔平在會中表示：「我很高興有位日本球員設立的展覽，可以看到自己的球棒、球具被展示，我自己很開心，這對日本棒球界來說也是一件大事。」而山本由伸則笑說：「如果展覽開始的話，我會想去看看。」
球棒出現尷尬錯誤 正式展出將修正
大谷翔平在記者會上，特地進行了捐贈球棒的儀式，這支受贈的球棒上，紀錄了大谷翔平2016年在日職太平洋聯盟，還有2021年、2023年在美聯所拿下的3座MVP獎項。
然而，在場媒體卻發現這支球棒上，誤把大谷的英文拼音「OHTANI」，寫成了「OTHANI」，在如此重要的場合發現這種錯誤，顯得有些尷尬。據報導後續指出，明年7月時致贈給博物館的球棒，將會把錯誤的英文拼音修正後再進行展出。
值得一提的是，這次展示不僅有大谷翔平、山本由伸的球具，還有2009年達比修有在經典賽上所穿著的球衣、1996年野茂英雄在道奇隊締造無安打比賽的用球等，內容相當豐富。