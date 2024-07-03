修罷免門檻能救謝國樑？藍智庫曝1關鍵原則：進行中案件當然適用
針對國民黨提出《公職人員選罷法》修正草案，遭民進黨立委質疑「自肥」並要求如果通過下屆立委才能適用。國家政策研究基金會表示，根本不存在「自肥」爭議，綠營還扯出司法院大法官解釋499號，卻故意不提「實體從舊、程序從新」法規適用上的重要原則，企圖欺騙不懂法律的社會大眾，其心可議。
記者余祥／台北報導
國政基金會指出，立法後施行的法律，原則上不能溯及既往，只能向後生效。基於不溯既往的原則，「實體從舊、程序從新」是法規適用上的重要原則。也就是說， 實體規定向後生效，「法律規範的事實發生在什麼時候」，發生在修法後，適用修法後的法律；程序規定適用新法，進行中的事件，涉及程序的部分，應立即適用修法後的法律。
智庫表示，立委修法延長「任期」，任期是實體事項，當然只能適用在「下一次選舉選出的立委」。立委修法「罷免門檻」，罷免門檻是程序事項，程序從新，修法後就可以適用在尚在進行中的案件。
智庫說明，依《中央法規標準法》規定，如果此次修法成功，新罷免規定應自法律公布後生效，並沒有所謂「這一屆」或「下一屆」的問題，民進黨立委故意誤導這一屆不適用，恐怕才是一種自肥心態。