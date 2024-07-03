運價飆升、陽明下月又漲附加費　貨櫃股揚帆啟行、萬海一度站90元

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業內人士指出，陽明過去在漲價做法上相對保守，若連陽明也宣布漲價，那麼長榮、萬海應該也已經通知客戶新運價的加徵額度。
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數28日出爐，運價指數連12漲，指數來到3714.32點，周漲幅達6.9%；遠東到美西每40呎櫃（FEU）達7830美元，較前一期上漲657美元，漲幅9.2%；遠東到美東每40呎櫃（FEU）達9274美元，較前一期狂漲997美元，漲幅達12%。如果以這周的運價來看，如果能順利加收GRI，美西線逼近1萬美元，美東線則突破1.1萬美元，回到疫情期間最高價。
航運業普遍看好第三季海運市況，主因紅海危機未見緩解，同時歐美經濟消費回溫，加上美國等多國對中國進口商品加徵關稅，導致零售商展開預期性備貨需求增補庫存，帶動亞洲出口貨運量躍升，接下來加拿大及美國東岸勞資談判即將展開，多項變數連鎖反應，恐加劇全球供應鏈緊張及短線運價上漲態勢。
隨著第三季旺季即到來，運價漲勢沒有回頭，以現在的運價已經開始挑戰史上新高點，受惠於運價飆漲，有利於貨走櫃三雄長榮、陽明及萬海第三季營運及獲利表現，而且也因為這個因素，市場透明度已經開始延續到第四季，出現季季高的勢。
運價驚驚漲，也支撐貨櫃三雄今日股價表現，其中以萬海表現最強勁，上午11點5分上漲逾3%，來到87.6元，最高點來到90.4元，陽明上漲逾1.5%、來到75.4元，長榮上漲逾1%、來到192.5元。