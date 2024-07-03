吳念庭3.5年3600萬高薪加盟台鋼雄鷹！渡邊久信嚇到：賺這麼多？

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吳念庭可說是渡邊久信從小看到大，早在渡邊久信來台發展時，吳復連就跟渡邊成為好友，渡邊久信擔任投手教練還可以完成多項紀錄，勝投王、三振王等。可說是嘉南勇士隊的王牌。
而吳念庭在日本高中就讀岡山共生高校，畢業後前往日本第一工業大學，2015年日本職棒選秀會，吳念庭獲得埼玉西武獅隊於第七輪指名並加盟。當時就是渡邊久信操刀選秀，吳念庭也沒有讓他失望，短短半年就在二軍打出成績，拚上一軍後也備受矚目。
不過，吳念庭決定在當打之年重返台灣，去年底吳念庭決定離隊時，他也曾表示球團還是很想續約，但尊重他的決定，最捨不得的就是渡邊久信。
以吳念庭日職生涯8年總計薪資為9540萬日圓，近期日圓貶值，若以2016年匯率計算，約合台幣2862萬元，不過台鋼願意出3.5年3600萬高薪，已超出他生涯日職薪水總額，也是很有誠意。
根據日媒《東京體育》報導，渡邊久信在昨（2）日西武與軟銀的賽前聊到吳念庭，表示以榜眼之姿加盟台鋼雄鷹，對他而言「真是太好了。」另外也提到吳念庭的合約，3.5年總額3600萬元讓他驚呼：「賺那麼多嗎？真是太好了，我想他爸爸也很開心。」
渡邊久信在結束「旅台」生涯後，先是擔任球評，接著重返西武球團工作，也曾當過總教練，他表示，台灣經驗對他很重要，是他可以幫球隊奪冠的好經驗。2019年後渡邊開始接任西武球團GM，今年5月下旬也重新執掌兵符，代理松井稼頭央的總教練職務。