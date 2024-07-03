澎湖漁船被陸帶走 前艦長見海巡回應「這2字」：憑什麼可以？
澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間前往金門外海作業，突遭陸方海警船靠近強行登檢扣押，海巡獲報後派出3艇馳援未果，連人帶船被帶回中國大陸偵辦。對此，我海軍前艦長、時事評論員呂禮詩指出，海巡稱「基於時空因素及為避免升高衝突，決定停止緊追」，但根據規定，沿海國得以在自家領海行使緊追權，但「大進滿88號」可能已進入大陸領海，為何海巡憑什麼可以在中國大陸的領海甚至內水中執行緊追？
政治中心／綜合報導
海巡署2日晚間發出新聞稿指出，海巡署接獲澎湖籍「大進滿 88」漁船船主報案，其於金門料羅港東北東方 23.7浬（限制水域外 17.5浬、中線以西25浬），遭中國海警14057、14603 等2艘登檢扣押，海巡署立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，採攔截航線深入船隊中，試圖救援我國漁船，並增派10039艇緊急出勤前往協處。晚間9時14分，海巡署10081艇遭3艘中國海警船攔阻（距「大」船1.6浬、距晉江岸際5.4浬、中方領海基線內2.9浬、距金門北碇13浬），我方立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，對方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾，另海巡署偵獲周邊尚有4艘中國海警船往現場集結，海巡署10081艇及3505艇持續廣播要求釋放「大」船未果，由於海巡署船艇已深入對方領海基線內，為避免升高衝突，停止緊追。
呂禮詩在臉書發文，質疑海巡署新聞稿，指出緊追權的意義是「沿海國得自領海中開始追逐違法之外國船舶至公海上予以拿捕。」但該案中海巡署於第一時間發布的新聞稿指稱，事發海域在金門料羅港東北東方23.7浬（限制水域外 17.5浬、中線以西25浬）；以Google定位可以發現，事發在中國領海基線內的「內水」。
呂禮詩指出，內水在基本性質上，是屬於領土的一部分，沿海國的對於領土之領土主權亦及於內水。行政院於1999年2月10日公告「中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線」並未涵蓋大陸沿海，「請問海巡署憑《國際海洋法》的哪一個條文，可以在中國大陸的領海甚至內水中執行緊追？」