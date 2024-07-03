「黃仁勳AI妖股」慧友噴漲亮燈！機器人6檔持續發燙　3檔強奔漲停

輝達執行長黃仁勳於6月初在台大體育館舉行主題演講，深度探討AI時代如何推動全球產業的革命性發展，會中提及台積電、鴻海、廣達等「43台廠供應鏈」後，隔日（6月3日）開盤後，這43檔個股紅到天邊，終場共計40檔收紅、多達14檔漲停。老黃再度報明牌，市場至今仍持續關注股價的最新表現。
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在這43檔黃仁勳概念股中，工業電腦廠慧友月漲幅高達200%，這段期間曾被「關禁閉」列為處置股，1日出關下挫逾7%後，盤中強拉至81.4元漲停價。近20個交易日內，股價從28.35元，噴漲至89.5元，拉出逾10根漲停；外資9天敲進655張，今日早盤再度跳空漲停，以98.4元躍過前高。
此外，黃仁勳於「輝達GTC」年度大會上，正式宣布推出「人形機器人計畫」，更於會中點名廣明等台廠，自此之後，機器人概念股多度成為台股盤面上的亮點族群。其中，穎漢不甩遭列注意股，連續3天站上漲停板，今60.3元的漲停價，逼近7年高點；羅昇加上今天已連拉4根漲停，以109元的漲停價，成功挺進百元的同時，創下歷史新高；同樣被列為注意股的昆盈，盤中再衝漲停板；其餘3檔機器人概念股也持續發燙，所羅門、廣明盤中上漲逾2%，盟立勁揚超過4%。