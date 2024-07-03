重返立院分享被罷免！陳柏惟3觀點分析嘆「我替顏寬恒感到悲傷」

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陳柏惟登台後先直言，今天的公聽會，他算是當事人，他對這個制度有些建言，首先，不要把罷免當成毒蛇猛獸，罷免會製造成仇恨、對立，是因為罷免方起心有邪念，所以才會變成一場戰爭、變成一場歌喉，若罷免方的理由正當，如請假選總統、半夜強盜破門，「那我覺得你應該要給人家罷免的機會」。
陳柏惟提到，若整個行政市長、單一選區的立委人都不見，那當然要把罷免權利留給人民，所以不免又讓人家覺得，國會是不是又擴權，怎麼會討論這個議題？且過去的制度明明就有受害者，「若照國會多數的版本，唯一會被罷免的，是現在的立法院院長，院長不知道會不會跳起來？院長應該要來發表意見」。
陳柏惟回顧，在錯假連署上，從前高雄市長韓國瑜的7％，到他的17％、時任議員黃捷的26%、前立委林昶佐的30%、前議員高閔琳的75%，「四張連署人，裡面有三張是錯的、是假的，不是假的，就是死的，這合理嗎？提出罷免方的比例超過十幾趴的，剛好都是同政黨發起的，那這樣子我的頭也是暈暈的！怎麼會說錯假連署是罷免，應該要提高門檻的理由呢？」
在選區空窗期上，陳柏惟提到，罷免方發動罷免，不論原因是輸不起、想搶回來等，該立委、也是他本人，大概要提早3個月到半年，花上一定的時間來回應媒體、上節目辯論回應，做一些根本不是他立委本業的事，「自然就會讓人家覺得，你是不是有一些時間花在不必要的事情上，但沒辦法，因為罷免方在搞你啊！」
陳柏惟說，罷免是人民的權利，因此對基本盤不穩，及意識型態極端的人，如統派的韓國瑜、獨派的陳柏惟，就一定會遇到這個問題，他的狀況從罷免發動到補選選上前立委林靜儀，「我們選區有將近4個月的時間，是沒有立委的」，這件事情，他看過其他國家方法，他們在罷免啟動後，就要讓選的人都出來選，「總不會繞了一圈，又還給原本的人吧！」
第三層次是募款，陳柏惟說，當時他的選區，贊成反對罷免方有200多塊的招牌，「全部都是我的臉」，在罷免方的錢，能無窮無盡的注資情況下，卻不受政治獻金管理，而反罷免方卻不得成立政治獻金專戶。
陳柏惟說，歷史上罷免投票率最高的，是他那一場，也不過才51%的投票率，以全國性投票有80%比例而言，「說你的得票數不夠、民意不正當，我最近來看，都覺得國民黨在幫我講話，他們都在指涉顏寬恒是輸不起的人，我真的替顏委員感到非常的悲傷，怎麼會被同黨同志這樣子講？」