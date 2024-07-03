韓江盧合體！盧秀燕話別AIT孫曉雅「太陽餅鳳梨酥追妳天涯海角」
慶祝美國獨立248周年，美國在台協會（AIT）昨晚舉辦慶祝酒會，這也是AIT處長孫曉雅在台3年內最後一次主持，台北市長盧秀燕特地北上與她話別，主動提及確定她外派哪個國家後，將馬上寄出最愛的太陽餅、鳳梨酥。立法院副院長江啟臣在臉書秀出「韓江盧」合體畫面，傳聞3人將在國民黨黨主席一役結盟，競合關係格外令外界關注。
記者顏幸如／台中報導
美國在台協會（AIT）昨（2）日晚間於台北君悅酒店舉辦248週年國慶酒會，與孫曉雅交情好的盧秀燕，特別北上與會，她送上豐原特有的漆器盤子當臨別禮物、祝福孫曉雅外派下一站更加順利，還主動表示：「確定你將到哪個國家履新後，我馬上把你愛吃的太陽餅、鳳梨酥寄過去！」
孫曉雅擔任AIT處長3年多，多次到台中訪問，不僅和盧秀燕一起逛一中街夜市，也邀請盧秀燕到台北參加美國爵士夜等活動，盧秀燕感謝孫曉雅任內對維持台中與美國交流的用心，也遺憾孫曉雅原本答應出席今年10月的台中爵士音樂節，調動在即無法履約，邀請她日後若有機會，再來台中敘舊。
立法院副院長江啟臣在臉書秀出盧秀燕、院長韓國瑜「韓江盧」3人的合影畫面，祝福台美關係友誼長存。國民黨主席明年將改選，外傳「韓江盧」將結盟合作，3人的互動備受矚目。先後擔任兩人幕僚的台中市副市長鄭照新，也秀出與3人合照，畫面中還多了民眾黨立委張啟楷。盧秀燕將於7月底進行10天左右訪美行程，由曾任駐美外交官的副市長黃國榮陪同，赴西岸拜會姊妹市進行城市外交。