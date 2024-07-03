美債殖利率勁揚恐影響台股？分析師點名「這2類族群」切勿追高

台積電法說會18日回歸實體舉行、Q3營收看增　股價一度衝976元

▲台積電昨（2）日公告，將於7月18日召開法說會，有鑑於上季線上法說會一度網路中斷20分鐘，這次將再恢復實體法說會。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電昨（2）日公告，將於7月18日召開法說會，有鑑於上季線上法說會一度網路中斷20分鐘，這次將再恢復實體法說會。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台積電昨（2）日公告，將於7月18日召開法說會，有鑑於上季線上法說會一度網路中斷20分鐘，這次將再恢復實體法說會，地點選在台北飯店舉辦。法人預估，台積電第三季營收可望季增兩位數，激勵台積電今（3）日股價一度衝至976元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧今年台積電法說會，第一季恢復實體法說會，第二季改採線上法說會，不過，第二季因為線上參與人數太多，造成網路中斷近20分鐘，引發全球投資人心急，關切到底發生甚麼事，後來排除障礙，才續順暢連線。

也因此台積電昨日公告，7月18日召開法說會，將會回歸實體舉行，而這也是董事長魏哲家正式接棒後的首場法說，地點同於往年在台北遠東香格里拉3F遠東宴會廳，到時將公布2024年第二季財報以及展望第三季業績。

法說會前夕，已有外資發布觀點，看好台積電第三季營收可望較上季迎來雙位數成長，並且認為明年台積電資本支出將衝高，落在360億美元到370億美元區間，市場更有人喊出可望上看395億美元。

外媒Wccftech指出，外資對AI影響半導體週期相當樂觀，因有很強週期性，製造商能根據訂單決定產能。AMD、英特爾等新產品銷售期過去後，台積電等晶圓廠就進入較平緩階段，等待客戶新產品下單。

因此有外資預估，受AI應用影響，台積電2024-2028年每股EPS達新台幣40.14元、53.27元、60.75元、69.5元以及80.23元。人工智慧和高效能運算兩大領域有助台積電提高毛利率，增強先進封裝產能。今年年底台積電CoWoS先進封裝產能將達每月4萬片，2025年底更達5.5萬片。

針對營收方面，台積電4月以及5月營收合計達新台幣4656.41億元，有法人預估，台積電第二季營收將超過6500億元、季增11%。而展望後市，第三季受惠蘋果iPhone 16處理器，以及高通和聯發科旗艦手機晶片訂單挹注，台積電第三季營收可望比起第二季還要再成長超過10%。

在外資一片看好之下，台積電今日股價回神上攻，一度上漲16元、來到976元，重新站回5日線。

運價飆升、陽明下月又漲附加費　貨櫃股揚帆啟行、萬海一度站90元

聯準會釋出鴿派訊號、美股齊漲　台股開盤走高、上漲130點

睽違4季！特斯拉Q2交車量優於市場預期　股價連6紅、昨暴漲逾10%

iPhone 16挹注成長動能、2026年拚切入摺疊iPad鏈　外資按讚聯詠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生