台積電法說會18日回歸實體舉行、Q3營收看增　股價一度衝976元

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也因此台積電昨日公告，7月18日召開法說會，將會回歸實體舉行，而這也是董事長魏哲家正式接棒後的首場法說，地點同於往年在台北遠東香格里拉3F遠東宴會廳，到時將公布2024年第二季財報以及展望第三季業績。
法說會前夕，已有外資發布觀點，看好台積電第三季營收可望較上季迎來雙位數成長，並且認為明年台積電資本支出將衝高，落在360億美元到370億美元區間，市場更有人喊出可望上看395億美元。
外媒Wccftech指出，外資對AI影響半導體週期相當樂觀，因有很強週期性，製造商能根據訂單決定產能。AMD、英特爾等新產品銷售期過去後，台積電等晶圓廠就進入較平緩階段，等待客戶新產品下單。
因此有外資預估，受AI應用影響，台積電2024-2028年每股EPS達新台幣40.14元、53.27元、60.75元、69.5元以及80.23元。人工智慧和高效能運算兩大領域有助台積電提高毛利率，增強先進封裝產能。今年年底台積電CoWoS先進封裝產能將達每月4萬片，2025年底更達5.5萬片。
針對營收方面，台積電4月以及5月營收合計達新台幣4656.41億元，有法人預估，台積電第二季營收將超過6500億元、季增11%。而展望後市，第三季受惠蘋果iPhone 16處理器，以及高通和聯發科旗艦手機晶片訂單挹注，台積電第三季營收可望比起第二季還要再成長超過10%。
在外資一片看好之下，台積電今日股價回神上攻，一度上漲16元、來到976元，重新站回5日線。