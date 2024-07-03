陸海警帶走澎湖漁船 醫揭「政治意義」嘆：漁民為賴清德被迫埋單
澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間前往金門外海作業，突遭陸方海警船靠近強行登檢扣押，海巡獲報後派出3艇馳援未果，連人帶船被帶回中國大陸偵辦。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文，指總統賴清德1日重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」一事，這番言論對兩岸關係沒有實質幫助，澎湖漁民只能被迫買政治帳單。
政治中心／綜合報導
針對澎湖漁船被帶走一事，沈政男指出，難道以前台灣漁民都沒有越界嗎？為什麼以前沒事，現在會被抓？最該釐清的，就是到底台灣漁民這些年的捕魚領域是多大？與大陸領海的關係如何？如果以前很少進入人家的領海，這次是幾十年來第一次誤闖，那人家當然只能逮捕，就好像大陸漁民闖入我方禁止管制區域捕魚一樣，也會被抓，甚至在驅趕或追捕過程裡落海死亡。
沈政男說，反過來說，如果台灣漁船過去就曾不小心侵入人家領海，被驅趕以後掉頭就走，或者人家根本睜一隻眼閉一隻眼，讓你快快捕完快快離開，相安無事，那這次大陣仗逮捕我方漁民，當然就有政治意義了。至於有澎湖漁民認為，此事發生事因為兩岸關係近期緊張，大陸要報復賴清德，沈政男認為，應該把台灣漁民一向的捕魚領域統計出來，才能知道這次被逮捕只是單純越界，還是陸方想要藉機表達不滿。
不過沈政男說，賴清德日前到中研院給院士會議致詞，竟然又講了「兩國互不隸屬」，這4個字根本文不對題，感覺好像是講上癮了，不管到哪裡都要講一次。不曉得中研院士們做何感想？有必要在這樣的場合打反中牌嗎？顯然，賴清德已經不管對岸怎麼想了，如此一來，人家如果對台灣漁民原本有一點善意，現在也只能公事公辦，扳起臉抓起來了。
沈政男嘆，實在是無妄之災啊，就為了讓賴清德講「準台獨」言論講得高興，對兩岸關係與台灣前途沒有任何實質幫助，澎湖漁民抓個小管也會出事，只能被迫買這張政治帳單了。